https://sputniknews.com.tr/20230515/aa-genel-muduru-serdar-karagoz-bu-secimlerden-alnimiz-ak-basimiz-dik-ciktik-1071138975.html
AA Genel Müdürü Serdar Karagöz: Bu seçimlerden alnımız ak, başımız dik çıktık
AA Genel Müdürü Serdar Karagöz: Bu seçimlerden alnımız ak, başımız dik çıktık
AA Genel Müdürü Serdar Karagöz seçim sonuçlarıyla ilgili gelen eleştirilere ilişkin "Bu seçimlerden alnımız ak başımız dik çıktık" dedi. 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T19:36+0300
2023-05-15T19:36+0300
2023-05-15T19:36+0300
2023 türkiye seçimleri
anadolu ajansı
anadolu ajansı (aa)
serdar karagöz
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AA Genel Müdürü Serdar Karagöz seçim sonuçlarıyla ilgili gelen eleştirilere ilişkin açıklama yapıyor.Karagöz'ün açıklamaları şöyle:'Dava açacağız'Karagöz, gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un "Bir sorun yaşayan oldu mu" sorusuna şu yanıtı verdi:
https://sputniknews.com.tr/20230514/ekrem-imamoglu-ve-mansur-yavas-yeniden-basin-toplantisi-duzenliyor-1071088891.html
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anadolu ajansı, anadolu ajansı (aa), serdar karagöz
anadolu ajansı, anadolu ajansı (aa), serdar karagöz
AA Genel Müdürü Serdar Karagöz: Bu seçimlerden alnımız ak, başımız dik çıktık
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AA Genel Müdürü Serdar Karagöz seçim sonuçlarıyla ilgili gelen eleştirilere ilişkin "Bu seçimlerden alnımız ak başımız dik çıktık" dedi.
AA Genel Müdürü Serdar Karagöz seçim sonuçlarıyla ilgili gelen eleştirilere ilişkin açıklama yapıyor.
Karagöz'ün açıklamaları şöyle:
"Biz seçimlere ilişkin ilk toplantıyı 2020 şubat ayında yapmışız. Bu ülkede planlı programlı çalışan insanlarız. Bütün provalarını yaptık. Her şey santim santim hesaplandı. Bu seçimlerden alnımız ak başımız dik çıktık."
'Dava açacağız'
Karagöz, gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un "Bir sorun yaşayan oldu mu" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Bir siyasinin AA'yı hedef alan o açıklamasından sonra arkadaşımıza saldırılar oldu, hakaretler oldu. Dava açacağız. Kim Anadolu Ajansı'na yalancı demişse hepsine dava açacağız, hukuk önünde hesaplaşacağız. Arkadaşlarımızın kişisel zararları varsa onlar da dava açacak. "