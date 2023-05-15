AA Genel Müdürü Serdar Karagöz: Bu seçimlerden alnımız ak, başımız dik çıktık

"Bir siyasinin AA'yı hedef alan o açıklamasından sonra arkadaşımıza saldırılar oldu, hakaretler oldu. Dava açacağız. Kim Anadolu Ajansı'na yalancı demişse hepsine dava açacağız, hukuk önünde hesaplaşacağız. Arkadaşlarımızın kişisel zararları varsa onlar da dava açacak. "