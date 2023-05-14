https://sputniknews.com.tr/20230514/ekrem-imamoglu-ve-mansur-yavas-yeniden-basin-toplantisi-duzenliyor-1071088891.html

İmamoğlu: Biz sürekli bir çıkış trendindeyiz rakibimiz ise düşüşte

İmamoğlu: Biz sürekli bir çıkış trendindeyiz rakibimiz ise düşüşte

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş yeniden basın toplantısı düzenledi. İmamoğlu "Sandık verilerimiz engelleniyor. Önde olduğumuz sandıklara yoğun bir itiraz metodu... 14.05.2023, Sputnik Türkiye

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2023 türkiye seçimleri

ekrem imamoğlu

mansur yavaş

seçim

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yavaş, parti genel merkezinde bir basın toplantısı daha düzenliyor. İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:Mansur Yavaş ise "Kılıçdaroğlu yüzde 47.42 oy aldı. Erdoğan yüzde 46.80 oy almış şu ana kadar. Oğan ise yüzde 5.33 oyda. Büyük kentlerden gelen oylarla büyük ihtimalle birinci turda bitecek" dedi.

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2023

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ekrem imamoğlu, mansur yavaş, seçim