https://sputniknews.com.tr/20230514/ekrem-imamoglu-ve-mansur-yavas-yeniden-basin-toplantisi-duzenliyor-1071088891.html
İmamoğlu: Biz sürekli bir çıkış trendindeyiz rakibimiz ise düşüşte
İmamoğlu: Biz sürekli bir çıkış trendindeyiz rakibimiz ise düşüşte
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş yeniden basın toplantısı düzenledi. İmamoğlu "Sandık verilerimiz engelleniyor. Önde olduğumuz sandıklara yoğun bir itiraz metodu... 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T20:55+0300
2023-05-14T20:55+0300
2023-05-14T21:28+0300
2023 türkiye seçimleri
ekrem imamoğlu
mansur yavaş
seçim
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yavaş, parti genel merkezinde bir basın toplantısı daha düzenliyor. İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:Mansur Yavaş ise "Kılıçdaroğlu yüzde 47.42 oy aldı. Erdoğan yüzde 46.80 oy almış şu ana kadar. Oğan ise yüzde 5.33 oyda. Büyük kentlerden gelen oylarla büyük ihtimalle birinci turda bitecek" dedi.
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ekrem imamoğlu, mansur yavaş, seçim
ekrem imamoğlu, mansur yavaş, seçim
İmamoğlu: Biz sürekli bir çıkış trendindeyiz rakibimiz ise düşüşte
20:55 14.05.2023 (güncellendi: 21:28 14.05.2023) Abone ol
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş yeniden basın toplantısı düzenledi. İmamoğlu "Sandık verilerimiz engelleniyor. Önde olduğumuz sandıklara yoğun bir itiraz metodu var. Biz sürekli bir çıkış trendindeyiz rakibimiz ise düşüşte" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yavaş, parti genel merkezinde bir basın toplantısı daha düzenliyor.
İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:
İktidar verilerinde ciddi bir düşüş var. Bütün kurumları itidalli davranmaya çağırıyoruz. Seyri önde takip ediyoruz. Sandık verilerimiz engelleniyor. Önde olduğumuz sandıklara yoğun bir itiraz metodu var.
Biz sürekli bir çıkış trendindeyiz rakibimiz ise düşüşte.
Mansur Yavaş ise "Kılıçdaroğlu yüzde 47.42 oy aldı. Erdoğan yüzde 46.80 oy almış şu ana kadar. Oğan ise yüzde 5.33 oyda. Büyük kentlerden gelen oylarla büyük ihtimalle birinci turda bitecek" dedi.