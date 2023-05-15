https://sputniknews.com.tr/20230515/121-kadin-milletvekili-secildi-kadin-vekil-orani-yuzde-20ye-yukseldi-1071137337.html
121 kadın milletvekili seçildi: Kadın vekil oranı yüzde 20'ye yükseldi
121 kadın milletvekili seçildi: Kadın vekil oranı yüzde 20'ye yükseldi
Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlara göre, TBMM'ye 121 kadın milletvekili seçildi. Böylece geçen yasama döneminde yüzde 17 olan kadın... 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T19:03+0300
2023-05-15T19:03+0300
2023-05-15T19:03+0300
2023 türkiye seçimleri
tbmm
kadın
milletvekili
kadın milletvekili
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28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti’den 50, CHP’den 35, Yeşil Sol Parti’den 26, İYİP'ten 6, MHP’den 3 ve TİP’ten 1 olmak üzere toplam 121 kadın milletvekili seçildi.Böylece geçen yasama döneminde yüzde 17 olan kadın milletvekillerinin oranı yüzde 20’ye yükseldi. 2018 yılında gerçekleştirilen milletvekili seçiminde Meclis’e 104 kadın milletvekili girmişti.31 ilde kadın milletvekili yokYine kesin olmayan sonuçlara göre, 31 ilde kadın milletvekili bulunmuyor.Kadn milletvekili bulunmayan iller şöyle:Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Erzincan, Gümüşhane, Iğdır, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Niğde, Ordu, Rize, Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat, Zonguldak.
https://sputniknews.com.tr/20230515/2-ilde-ilk-kez-kadin-milletvekili-secildi-1071112531.html
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tbmm, kadın, milletvekili, kadın milletvekili
tbmm, kadın, milletvekili, kadın milletvekili
121 kadın milletvekili seçildi: Kadın vekil oranı yüzde 20'ye yükseldi
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Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlara göre, TBMM'ye 121 kadın milletvekili seçildi. Böylece geçen yasama döneminde yüzde 17 olan kadın milletvekillerinin oranı yüzde 20’ye yükseldi.
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti’den 50, CHP’den 35, Yeşil Sol Parti’den 26, İYİP'ten 6, MHP’den 3 ve TİP’ten 1 olmak üzere toplam 121 kadın milletvekili seçildi.
Böylece geçen yasama döneminde yüzde 17 olan kadın milletvekillerinin oranı yüzde 20’ye yükseldi. 2018 yılında gerçekleştirilen milletvekili seçiminde Meclis’e 104 kadın milletvekili girmişti.
31 ilde kadın milletvekili yok
Yine kesin olmayan sonuçlara göre, 31 ilde kadın milletvekili bulunmuyor.
Kadn milletvekili bulunmayan iller şöyle:
Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Erzincan, Gümüşhane, Iğdır, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Niğde, Ordu, Rize, Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat, Zonguldak.