https://sputniknews.com.tr/20230515/121-kadin-milletvekili-secildi-kadin-vekil-orani-yuzde-20ye-yukseldi-1071137337.html

121 kadın milletvekili seçildi: Kadın vekil oranı yüzde 20'ye yükseldi

121 kadın milletvekili seçildi: Kadın vekil oranı yüzde 20'ye yükseldi

Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlara göre, TBMM'ye 121 kadın milletvekili seçildi. Böylece geçen yasama döneminde yüzde 17 olan kadın... 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T19:03+0300

2023-05-15T19:03+0300

2023-05-15T19:03+0300

2023 türkiye seçimleri

tbmm

kadın

milletvekili

kadın milletvekili

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28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti’den 50, CHP’den 35, Yeşil Sol Parti’den 26, İYİP'ten 6, MHP’den 3 ve TİP’ten 1 olmak üzere toplam 121 kadın milletvekili seçildi.Böylece geçen yasama döneminde yüzde 17 olan kadın milletvekillerinin oranı yüzde 20’ye yükseldi. 2018 yılında gerçekleştirilen milletvekili seçiminde Meclis’e 104 kadın milletvekili girmişti.31 ilde kadın milletvekili yokYine kesin olmayan sonuçlara göre, 31 ilde kadın milletvekili bulunmuyor.Kadn milletvekili bulunmayan iller şöyle:Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Erzincan, Gümüşhane, Iğdır, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Niğde, Ordu, Rize, Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat, Zonguldak.

https://sputniknews.com.tr/20230515/2-ilde-ilk-kez-kadin-milletvekili-secildi-1071112531.html

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tbmm, kadın, milletvekili, kadın milletvekili