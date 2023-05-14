https://sputniknews.com.tr/20230514/ysk-baskani-yener-veri-girisinde-herhangi-bir-gecikme-ve-ariza-yasanmiyor-1071098112.html

YSK Başkanı Yener: Veri girişinde herhangi bir gecikme ve arıza yaşanmıyor

YSK Başkanı Yener: Veri girişinde herhangi bir gecikme ve arıza yaşanmıyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin sonuçlarına ilişkin veri girişinde herhangi bir... 14.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-14T23:55+0300

2023-05-14T23:55+0300

2023-05-15T00:26+0300

2023 türkiye seçimleri

ysk

ahmet yener

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Yener, YSK önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "YSK'nin sisteminde, yurt içi sandıkların yüzde 71.64, yurt dışı sandıkların ise yüzde 18.76'sı açılmış olup toplam sandıklarda açılma oranı yüzde 69.12'dir." bilgisini verdi.Sisteme veri girişinin devam ettiğini söyleyen Yener, siyasi parti temsilcilerinin süreci takip ettiğini ve Siyasi Parti Portalı (SİPPORT) üzerinden verilerin partilerle paylaşıldığını kaydetti.Yener, veri girişinde herhangi bir aksama ya da gecikmenin söz konusu olmadığını belirterek, önce sandık alanlarında daha sonra ilçe seçim kurullarında birleştirme yapılarak sistem üzerinden verilerin YSK'ye aktarıldığını söyledi.Ahmet Yener, ilerleyen saatlerde tüm sandıklar açıldığı zaman kesin olmayan sonuçları kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.

https://sputniknews.com.tr/20230514/turkiye-13-cumhurbaskanini-seciyor-sandiklar-kapandi-oy-sayimi-basladi-1070997377.html

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ysk, ahmet yener