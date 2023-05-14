https://sputniknews.com.tr/20230514/ysk-baskani-yener-veri-girisinde-herhangi-bir-gecikme-ve-ariza-yasanmiyor-1071098112.html
YSK Başkanı Yener: Veri girişinde herhangi bir gecikme ve arıza yaşanmıyor
YSK Başkanı Yener: Veri girişinde herhangi bir gecikme ve arıza yaşanmıyor
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin sonuçlarına ilişkin veri girişinde herhangi bir... 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T23:55+0300
2023-05-14T23:55+0300
2023-05-15T00:26+0300
2023 türkiye seçimleri
ysk
ahmet yener
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0e/1071098203_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8255de9afd8dfa79f82e8433db756682.jpg
Yener, YSK önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "YSK'nin sisteminde, yurt içi sandıkların yüzde 71.64, yurt dışı sandıkların ise yüzde 18.76'sı açılmış olup toplam sandıklarda açılma oranı yüzde 69.12'dir." bilgisini verdi.Sisteme veri girişinin devam ettiğini söyleyen Yener, siyasi parti temsilcilerinin süreci takip ettiğini ve Siyasi Parti Portalı (SİPPORT) üzerinden verilerin partilerle paylaşıldığını kaydetti.Yener, veri girişinde herhangi bir aksama ya da gecikmenin söz konusu olmadığını belirterek, önce sandık alanlarında daha sonra ilçe seçim kurullarında birleştirme yapılarak sistem üzerinden verilerin YSK'ye aktarıldığını söyledi.Ahmet Yener, ilerleyen saatlerde tüm sandıklar açıldığı zaman kesin olmayan sonuçları kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230514/turkiye-13-cumhurbaskanini-seciyor-sandiklar-kapandi-oy-sayimi-basladi-1070997377.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0e/1071098203_245:0:2974:2047_1920x0_80_0_0_255eb7f59c5daef230045463bf22ad46.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ysk, ahmet yener
YSK Başkanı Yener: Veri girişinde herhangi bir gecikme ve arıza yaşanmıyor
23:55 14.05.2023 (güncellendi: 00:26 15.05.2023) Abone ol
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin sonuçlarına ilişkin veri girişinde herhangi bir aksama ya da gecikmenin söz konusu olmadığını, ilerleyen saatlerde, tüm sandıklar açıldığı zaman kesin olmayan sonuçları kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.
Yener, YSK önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "YSK'nin sisteminde, yurt içi sandıkların yüzde 71.64, yurt dışı sandıkların ise yüzde 18.76'sı açılmış olup toplam sandıklarda açılma oranı yüzde 69.12'dir." bilgisini verdi.
Sisteme veri girişinin devam ettiğini söyleyen Yener, siyasi parti temsilcilerinin süreci takip ettiğini ve Siyasi Parti Portalı (SİPPORT) üzerinden verilerin partilerle paylaşıldığını kaydetti.
Yener, veri girişinde herhangi bir aksama ya da gecikmenin söz konusu olmadığını belirterek, önce sandık alanlarında daha sonra ilçe seçim kurullarında birleştirme yapılarak sistem üzerinden verilerin YSK'ye aktarıldığını söyledi.
Ahmet Yener, ilerleyen saatlerde tüm sandıklar açıldığı zaman kesin olmayan sonuçları kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.