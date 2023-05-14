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Üst üste 2 saldırı ülkeyi sarsmıştı: Sırbistan'da 13 bin 500 silah polise teslim edildi
Üst üste 2 saldırı ülkeyi sarsmıştı: Sırbistan'da 13 bin 500 silah polise teslim edildi
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, 8 Mayıs'ta başlatılan ruhsatsız silahların gönüllü teslimi uygulaması kapsamında 13 bin 500 silahın, on binlerce merminin ve... 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T18:16+0300
2023-05-14T18:18+0300
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Sırbistan lideri Aleksandr Vucic, ülkede son dönemde gerçekleştirilen ve 17 kişinin ölümüyle sonuçlanan iki silahlı saldırının ardından güvenlik güçlerine teslim edilen silahların bulunduğu Smederevo kenti yakınlarındaki Duvaniste'de açıklamalarda bulundu.Aleksandar Vucic, 8 Mayıs'tan bugüne kadar 13 bin 500 silah, on binlerce mermi ve yaklaşık 2 bin patlayıcı maddenin güvenlik güçlerine teslim edildiğini belirtti.Yürütülen çalışmadan gurur duyduğunu ifade eden Vucic, "Vatandaşlarımıza sözünü verdiğimiz bu sonuçtan son derece gurur duyuyorum. Bu, vatandaşlarımızın güvenliği için son derece önemli" diye konuştu.'Seçim en geç eylülde olacak'Vucic, ülkede yaşanan silahlı saldırılar sonrası düzenlenen gösterilerde İçişleri Bakanı Bratislav Gasic'in istifasının istenmesine ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:Kendisinin de istifasını talep edenlere 'iyilik yapmak' istediklerini söyleyen Vucic, "26 Mayıs'ta düzenleyeceğimiz mitingde halkı en geç eylülde düzenlenecek seçimler konusunda bilgilendireceğim. Seçim en geç eylülde olacak" dedi.Bir haftada iki silahlı saldırıBaşkent Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlkokulu'nda 14 yaşındaki K.K, 3 Mayıs'ta güvenlik görevlisi ve öğrencilere silahla ateş açmıştı. Saldırıda 8'i çocuk, biri güvenlik görevlisi 9 kişi ölmüş, 6'sı çocuk biri öğretmen 7 kişi yaralanmıştı.14 yaşındaki çocuğun saldırıyı bir aydır planladığı ve üzerinde saldırdığı öğrencilerin listesi ile okul planının bulunduğu belirtilmişti.Bu saldırıdan iki gün sonra 21 yaşındaki U.B, Mladenovac'ın Dubona köyünde seyir halindeki araçtan otomatik tüfekle etrafa rastgele ateş edip 8 kişiyi öldürmüştü.Sırbistan'da 17 kişinin ölümüyle sonuçlanan iki silahlı saldırının ardından ulusal yas ilan edilmişti.Vucic, 7 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ruhsatsız silah bulunduranları 8 Mayıs'tan itibaren silahlarını teslim etmeye çağırmış, "Yasa dışı silahların gönüllü teslimi 1 ay sürecek. En yakın polis merkezine gidip silahlarınızı teslim edin. Verilen sürenin sonunda polis evlere baskın düzenlemeye başlayacak" ifadesini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230508/sirbistandaki-silahli-saldirilar-sonrasi-binlerce-kisinin-katilimiyla-gosteriler-duzenlendi-1070803415.html
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Üst üste 2 saldırı ülkeyi sarsmıştı: Sırbistan'da 13 bin 500 silah polise teslim edildi

18:16 14.05.2023 (güncellendi: 18:18 14.05.2023)
© AASırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, 8 Mayıs'ta başlatılan ruhsatsız silahların gönüllü teslimi uygulaması kapsamında 13 bin 500 silahın, on binlerce merminin ve yaklaşık 2 bin patlayıcı maddenin güvenlik güçlerine teslim edildiğini bildirdi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, 8 Mayıs'ta başlatılan ruhsatsız silahların gönüllü teslimi uygulaması kapsamında 13 bin 500 silahın, on binlerce merminin ve yaklaşık 2 bin patlayıcı maddenin güvenlik güçlerine teslim edildiğini bildirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2023
© AA
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, 8 Mayıs'ta başlatılan ruhsatsız silahların gönüllü teslimi uygulaması kapsamında 13 bin 500 silahın, on binlerce merminin ve yaklaşık 2 bin patlayıcı maddenin güvenlik güçlerine teslim edildiğini bildirdi.
Sırbistan lideri Aleksandr Vucic, ülkede son dönemde gerçekleştirilen ve 17 kişinin ölümüyle sonuçlanan iki silahlı saldırının ardından güvenlik güçlerine teslim edilen silahların bulunduğu Smederevo kenti yakınlarındaki Duvaniste'de açıklamalarda bulundu.
Aleksandar Vucic, 8 Mayıs'tan bugüne kadar 13 bin 500 silah, on binlerce mermi ve yaklaşık 2 bin patlayıcı maddenin güvenlik güçlerine teslim edildiğini belirtti.
Yürütülen çalışmadan gurur duyduğunu ifade eden Vucic, "Vatandaşlarımıza sözünü verdiğimiz bu sonuçtan son derece gurur duyuyorum. Bu, vatandaşlarımızın güvenliği için son derece önemli" diye konuştu.

'Seçim en geç eylülde olacak'

Vucic, ülkede yaşanan silahlı saldırılar sonrası düzenlenen gösterilerde İçişleri Bakanı Bratislav Gasic'in istifasının istenmesine ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:
"Kimse kimsenin sandalyesini korumuyor. İstediğiniz her konuda konuşabiliriz ama siz konuşmak istemiyorsunuz. 6 bin kişiyi topladığınız için Gasic'in görevden alınacağını sanıyorsunuz. Gasic, katilleri yakaladı ve bakan olduğundan beri çözüme ulaştırılmamış bir durum söz konusu değil. Kimseye kötü bir şey yapmadı."
Kendisinin de istifasını talep edenlere 'iyilik yapmak' istediklerini söyleyen Vucic, "26 Mayıs'ta düzenleyeceğimiz mitingde halkı en geç eylülde düzenlenecek seçimler konusunda bilgilendireceğim. Seçim en geç eylülde olacak" dedi.

Bir haftada iki silahlı saldırı

Başkent Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlkokulu'nda 14 yaşındaki K.K, 3 Mayıs'ta güvenlik görevlisi ve öğrencilere silahla ateş açmıştı. Saldırıda 8'i çocuk, biri güvenlik görevlisi 9 kişi ölmüş, 6'sı çocuk biri öğretmen 7 kişi yaralanmıştı.
14 yaşındaki çocuğun saldırıyı bir aydır planladığı ve üzerinde saldırdığı öğrencilerin listesi ile okul planının bulunduğu belirtilmişti.
Bu saldırıdan iki gün sonra 21 yaşındaki U.B, Mladenovac'ın Dubona köyünde seyir halindeki araçtan otomatik tüfekle etrafa rastgele ateş edip 8 kişiyi öldürmüştü.
Sırbistan'da 17 kişinin ölümüyle sonuçlanan iki silahlı saldırının ardından ulusal yas ilan edilmişti.
Vucic, 7 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ruhsatsız silah bulunduranları 8 Mayıs'tan itibaren silahlarını teslim etmeye çağırmış, "Yasa dışı silahların gönüllü teslimi 1 ay sürecek. En yakın polis merkezine gidip silahlarınızı teslim edin. Verilen sürenin sonunda polis evlere baskın düzenlemeye başlayacak" ifadesini kullanmıştı.
Sırbistan'daki silahlı saldırılar sonrası binlerce kişinin katılımıyla gösteriler düzenlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2023
DÜNYA
Sırbistan'daki silahlı saldırılar sonrası binlerce kişinin katılımıyla gösteriler düzenlendi
8 Mayıs, 22:44
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