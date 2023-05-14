https://sputniknews.com.tr/20230514/sinan-ogan-secimlerin-ikinci-tura-kalacagindan-eminiz-1071093908.html
Sinan Oğan: Seçimlerin ikinci tura kalacağından eminiz
Sinan Oğan: Seçimlerin ikinci tura kalacağından eminiz
ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, "Seçimlerin ikinci tura kalacağından eminiz. Bunu en başından beri söylüyorduk zaten" dedi. 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T22:48+0300
2023-05-14T22:48+0300
2023-05-14T23:30+0300
2023 türkiye seçimleri
sinan oğan
seçim
ata ittifakı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0e/1071096917_0:0:2982:1677_1920x0_80_0_0_e245677dc159e7f5b393f8ffd4108dbf.jpg
ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, “Bizim ikinci tura kalmamızın çok kolay olmadığının farkındaydık. Seçimlerin zaten ikinci tura kalacağı öngördüğümüz bir şeydi” dedi.Seçimlerin ikinci tura kalmış göründüğünü kaydeden Oğan, "Sandıkların daha yüzde 50’sinin sisteme girdiğini söyledi YSK Başkanı. Türk milliyetçileri ikinci turun belirleyeni olacak. Önümüzde zorlu bir 15 gün daha olacak. Bu süreçte memleketimize hayırlı bir sonuç olması için elimizden geleni yapacağız. Şu an şunu veya bunu destekliyoruz demeyeceğiz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230514/imamoglu-su-anda-genel-baskanimizin-oyu-yuzde-49-erdoganin-oyu-yuzde-45-1071091998.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0e/1071096917_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_b3d2168511dec48439d3cadfb4f2df8e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sinan oğan, seçim, ata ittifakı
sinan oğan, seçim, ata ittifakı
Sinan Oğan: Seçimlerin ikinci tura kalacağından eminiz
22:48 14.05.2023 (güncellendi: 23:30 14.05.2023) Abone ol
ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, "Seçimlerin ikinci tura kalacağından eminiz. Bunu en başından beri söylüyorduk zaten" dedi.
ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, “Bizim ikinci tura kalmamızın çok kolay olmadığının farkındaydık. Seçimlerin zaten ikinci tura kalacağı öngördüğümüz bir şeydi” dedi.
Seçimlerin ikinci tura kalmış göründüğünü kaydeden Oğan, "Sandıkların daha yüzde 50’sinin sisteme girdiğini söyledi YSK Başkanı. Türk milliyetçileri ikinci turun belirleyeni olacak. Önümüzde zorlu bir 15 gün daha olacak. Bu süreçte memleketimize hayırlı bir sonuç olması için elimizden geleni yapacağız. Şu an şunu veya bunu destekliyoruz demeyeceğiz" dedi.