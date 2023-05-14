İmamoğlu: Şu anda genel başkanımızın oyu yüzde 49, Erdoğan'ın oyu yüzde 45
22:46 14.05.2023 (güncellendi: 23:19 14.05.2023)
© Fotoğraf : Twitter/Ekrem İmamoğluİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
© Fotoğraf : Twitter/Ekrem İmamoğlu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.
İmamoğlu, "Şu anda genel başkanımızın oyu yüzde 49, Erdoğan'ın oyu yüzde 45" dedi.
Açıklamadan öne çıkanlar şu şekilde:
Süreci an be an takip ediyoruz. Yaklaşık 10 milyon henüz sayılmamış durumda ve bu yüzde 20 demek.
Milim milim aşağı iniyor. Gösterdikleri çaba nasıl bir çaba hayretle izliyoruz. Bitkisel bir kurum yok arkadasında insanlar var. Aldanmayın.
60 küsürle başladılar. Sabahtan beri istatistikten arkadaşlarım var. Örgütten arkadaşlarımız var çalışıyoruz. Bütün bir bariyerleri düşecek. Eski seçimleri hatırlayalım bu senaryoyu yaşadık.
Çıkıp seçimi kazandık demelerine şaşırmayın inanmayın. Bizi izleyin. Sayın Erdoğan'a oy verenler de bizi izlesin. Açılmayan sandıklarda Millet İttifakı ve Kılıçdaroğlu'nun oylarının yükseleceği bize gösteriyor.
Elimizdeki bir başka veri okuldaki ıslak imzalı tutanaklar.
Muhalefetin tarihindeki en yüksek oyu aldığını görüyoruz.
Sayın Genel Başkanımızın oyu yüzde 49, Sayın Erdoğan'ın yüzde 45 civarında.