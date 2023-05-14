https://sputniknews.com.tr/20230514/selahattin-demirtastan-secim-paylasimi-ben-oyumu-kullandim-ya-siz-1071074822.html

Selahattin Demirtaş'tan seçim paylaşımı: Ben oyumu kullandım, ya siz?

Selahattin Demirtaş'tan seçim paylaşımı: Ben oyumu kullandım, ya siz?

HDP'nin tutuklu bulunan eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medyadan kendi fotoğrafını paylaşarak, "Oyunuzu kullandınız mı?" diye sordu. 14.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-14T16:22+0300

2023-05-14T16:22+0300

2023-05-14T16:22+0300

2023 türkiye seçimleri

selahattin demirtaş

hdp

cezaevi

oy kullanma

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Siyasi parti liderleri de oylarını kullanırken, HDP'nin, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak "Oyunuzu kullandınız mı?" diye sordu.Daha sonra bir paylaşım daha yapan Demirtaş, "Ben oyumu kullandım, ya siz?" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230514/tip-lideri-erkan-bas-oyunu-kadikoyde-kullandi-1071073177.html

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selahattin demirtaş, hdp, cezaevi, oy kullanma