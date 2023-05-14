https://sputniknews.com.tr/20230514/selahattin-demirtastan-secim-paylasimi-ben-oyumu-kullandim-ya-siz-1071074822.html
Selahattin Demirtaş'tan seçim paylaşımı: Ben oyumu kullandım, ya siz?
Selahattin Demirtaş'tan seçim paylaşımı: Ben oyumu kullandım, ya siz?
HDP'nin tutuklu bulunan eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medyadan kendi fotoğrafını paylaşarak, "Oyunuzu kullandınız mı?" diye sordu. 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T16:22+0300
2023-05-14T16:22+0300
2023-05-14T16:22+0300
2023 türkiye seçimleri
selahattin demirtaş
hdp
cezaevi
oy kullanma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104224/32/1042243241_28:0:2872:1600_1920x0_80_0_0_e1263dfe7da3aa698be2ba843d1e4b3b.jpg
Siyasi parti liderleri de oylarını kullanırken, HDP'nin, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak "Oyunuzu kullandınız mı?" diye sordu.Daha sonra bir paylaşım daha yapan Demirtaş, "Ben oyumu kullandım, ya siz?" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230514/tip-lideri-erkan-bas-oyunu-kadikoyde-kullandi-1071073177.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104224/32/1042243241_383:0:2516:1600_1920x0_80_0_0_4106e0338e3e4ce1331e9d2a48d37310.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
selahattin demirtaş, hdp, cezaevi, oy kullanma
selahattin demirtaş, hdp, cezaevi, oy kullanma
Selahattin Demirtaş'tan seçim paylaşımı: Ben oyumu kullandım, ya siz?
Abone ol
HDP'nin tutuklu bulunan eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medyadan kendi fotoğrafını paylaşarak, "Oyunuzu kullandınız mı?" diye sordu.
Siyasi parti liderleri de oylarını kullanırken, HDP'nin, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak "Oyunuzu kullandınız mı?" diye sordu.
Daha sonra bir paylaşım daha yapan Demirtaş, "Ben oyumu kullandım, ya siz?" ifadelerini kullandı.