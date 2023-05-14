https://sputniknews.com.tr/20230514/tip-lideri-erkan-bas-oyunu-kadikoyde-kullandi-1071073177.html
TİP lideri Erkan Baş oyunu Kadıköy'de kullandı
TİP lideri Erkan Baş oyunu Kadıköy'de kullandı
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu kullandı. 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T15:57+0300
2023-05-14T15:57+0300
2023-05-14T16:04+0300
2023 türkiye seçimleri
erkan baş
türkiye işçi partisi (tip)
seçim
türkiye
sandık
oy
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Eşi Gülçin Baş ile Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen TİP lideri Erkan Baş, nüfus cüzdanını görevlilerin kontrol etmesinin ardından 1094 numaralı sandıkta oy verdi.Sandık görevlileriyle bir süre sohbet eden ve kabin sırası beklerken oy pusulasını inceleyen Baş, daha sonra oy kullanmaya gelen seçmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230514/cumhurbaskani-erdogan-secimleri-takip-etmek-icin-ankaraya-gecti-1071072644.html
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erkan baş, türkiye işçi partisi (tip), seçim, türkiye, sandık, oy
erkan baş, türkiye işçi partisi (tip), seçim, türkiye, sandık, oy
TİP lideri Erkan Baş oyunu Kadıköy'de kullandı
15:57 14.05.2023 (güncellendi: 16:04 14.05.2023) Abone ol
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu kullandı.
Eşi Gülçin Baş ile Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen TİP lideri Erkan Baş, nüfus cüzdanını görevlilerin kontrol etmesinin ardından 1094 numaralı sandıkta oy verdi.
Sandık görevlileriyle bir süre sohbet eden ve kabin sırası beklerken oy pusulasını inceleyen Baş, daha sonra oy kullanmaya gelen seçmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.