https://sputniknews.com.tr/20230514/secim-aksami-tum-istanbul-evde-trafik-yogunlugu-yuzde-2ye-dustu--1071090930.html
Seçim akşamı tüm İstanbul evde: Trafik yoğunluğu yüzde 2'ye düştü
Seçim akşamı tüm İstanbul evde: Trafik yoğunluğu yüzde 2'ye düştü
Seçim sonuçlarının açıklandığı 14 Mayıs Pazar akşamı, İstanbul'un trafik yoğunluğu yüzde 2'ye düştü. 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T21:52+0300
2023-05-14T21:52+0300
2023-05-14T21:52+0300
istanbul
trafik
yaşam
yoğunluk
türkiye
seçim
2023
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
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Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçlarının açıklandığı 14 Mayıs Pazar akşamı, İstanbul'un trafik yoğunluğu pandemi dönemini anımsattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 'Trafik Yoğunluk Haritası'nda anlık trafik yoğunluğunun yüzde 2'ye düştüğü görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230514/turkiye-13-cumhurbaskanini-seciyor-sandiklar-kapandi-oy-sayimi-basladi-1070997377.html
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istanbul, trafik, yoğunluk, türkiye, seçim, 2023, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
istanbul, trafik, yoğunluk, türkiye, seçim, 2023, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
Seçim akşamı tüm İstanbul evde: Trafik yoğunluğu yüzde 2'ye düştü
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Seçim sonuçlarının açıklandığı 14 Mayıs Pazar akşamı, İstanbul'un trafik yoğunluğu yüzde 2'ye düştü.
Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçlarının açıklandığı 14 Mayıs Pazar akşamı, İstanbul'un trafik yoğunluğu pandemi dönemini anımsattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 'Trafik Yoğunluk Haritası'nda anlık trafik yoğunluğunun yüzde 2'ye düştüğü görüldü.