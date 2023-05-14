https://sputniknews.com.tr/20230514/pariste-asiri-sagcilar-gosteri-duzenledi-1071079300.html
Paris'te aşırı sağcılar gösteri düzenledi
Paris'te aşırı sağcılar gösteri düzenledi
Fransa'nın başkenti Paris'te aşırı sağcı Action Française hareketinin taraftarları gösteri düzenledi. 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T17:47+0300
2023-05-14T17:47+0300
2023-05-14T17:47+0300
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Ülke basınındaki habere göre, Action Française taraftarları, Fransız ulusal kahramanı Jeanne d'Arc'ı anmak için başkentte gösteri düzenledi.Opera binası yakınlarında başlayan gösteri, Jeanne d'Arc'ın heykelinin yer aldığı Pyramides Meydanı'nda son buldu.Göstericiler, cumhuriyet karşıtı sloganlar attı.Polis ve göstericiler arasında kısa süreli gerilim yaşandı.Aşırı sağcıların gösterileri ülke gündemindeParis'te 6 Mayıs'ta düzenlenen neo-Nazi gösterisi muhalefetin tepkisine neden olurken, yerel basının gündemine oturdu.Ardından Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in bu hafta verdiği talimatla Paris Emniyet Müdürlüğü, aşırı sağcıların düzenleyeceği 5 gösteriyi yasaklama kararı almıştı.Paris İdari Mahkemesi dün aldığı kararla, Action Francaise'in Paris'teki konferansına getirilen yasağı kaldırmış, Fransız devletinin aşırı sağcı harekete 1500 euro ödemesine hükmetmişti.Mahkeme dün aldığı diğer kararla, Action Française'in bugünkü gösterisine getirilen yasağı da kaldırmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230514/fransada-silahli-saldirilar-sonucu-5-kisi-yaralandi-1071047242.html
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fransa, paris, avrupa, gösteri, aşırı sağ, aşırı sağcı
fransa, paris, avrupa, gösteri, aşırı sağ, aşırı sağcı
Paris'te aşırı sağcılar gösteri düzenledi
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Fransa'nın başkenti Paris'te aşırı sağcı Action Française hareketinin taraftarları gösteri düzenledi.
Ülke basınındaki habere göre, Action Française taraftarları, Fransız ulusal kahramanı Jeanne d'Arc'ı anmak için başkentte gösteri düzenledi.
Opera binası yakınlarında başlayan gösteri, Jeanne d'Arc'ın heykelinin yer aldığı Pyramides Meydanı'nda son buldu.
Göstericiler, cumhuriyet karşıtı sloganlar attı.
Polis ve göstericiler arasında kısa süreli gerilim yaşandı.
Aşırı sağcıların gösterileri ülke gündeminde
Paris'te 6 Mayıs'ta düzenlenen neo-Nazi gösterisi muhalefetin tepkisine neden olurken, yerel basının gündemine oturdu.
Ardından Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in bu hafta verdiği talimatla Paris Emniyet Müdürlüğü, aşırı sağcıların düzenleyeceği 5 gösteriyi yasaklama kararı almıştı.
Paris İdari Mahkemesi dün aldığı kararla, Action Francaise'in Paris'teki konferansına getirilen yasağı kaldırmış, Fransız devletinin aşırı sağcı harekete 1500 euro ödemesine hükmetmişti.
Mahkeme dün aldığı diğer kararla, Action Française'in bugünkü gösterisine getirilen yasağı da kaldırmıştı.