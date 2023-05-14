https://sputniknews.com.tr/20230514/fransada-silahli-saldirilar-sonucu-5-kisi-yaralandi-1071047242.html
Fransa'da silahlı saldırılar sonucu 5 kişi yaralandı
Fransa'da silahlı saldırılar sonucu 5 kişi yaralandı
Fransa'nın Villerupt ve Audun-le-Tiche kentlerinde gerçekleşen silahlı saldırılar sonucu 5 kişi yaralandı. 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T01:39+0300
2023-05-14T01:39+0300
2023-05-14T01:39+0300
dünya
fransa
avrupa
villerupt
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Fransız basınında yer alan habere göre, önce Villerupt kentinde silahlı bir kişinin, park halindeki araçların içindeki gençlere ateş açtı.Saldırı sonucu 3'ü ağır toplam 4 kişi yaralandı.Saldırgan arabayla olay yerinden kaçtı.Villerupt kentine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Audun-le-Tiche kentinde de bir kişi daha silahlı saldırı sonucu yaralandı.Yaralılar farklı hastanelere kaldırılırken, bu saldırıların uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olabileceği düşünülüyor.
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fransa, avrupa, villerupt
fransa, avrupa, villerupt
Fransa'da silahlı saldırılar sonucu 5 kişi yaralandı
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Fransa'nın Villerupt ve Audun-le-Tiche kentlerinde gerçekleşen silahlı saldırılar sonucu 5 kişi yaralandı.
Fransız basınında yer alan habere göre, önce Villerupt kentinde silahlı bir kişinin, park halindeki araçların içindeki gençlere ateş açtı.
Saldırı sonucu 3'ü ağır toplam 4 kişi yaralandı.
Saldırgan arabayla olay yerinden kaçtı.
Villerupt kentine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Audun-le-Tiche kentinde de bir kişi daha silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Yaralılar farklı hastanelere kaldırılırken, bu saldırıların uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olabileceği düşünülüyor.