https://sputniknews.com.tr/20230514/oy-kullanmaya-omzunda-kedisiyle-gitti-1071069204.html
Oy kullanmaya omzunda kedisiyle gitti
Oy kullanmaya omzunda kedisiyle gitti
Düzce’de oy kullanan bir kişinin yanında getirdiği 6 aylık kedisi 'Portakal' ilgi odağı oldu. 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T14:38+0300
2023-05-14T14:38+0300
2023-05-14T14:45+0300
2023 türkiye seçimleri
kedi
oy
düzce
seçmen
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Düzce’de Mesire Beşel adlı seçmen, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi için oyunu kedisi ile birlikte kullandı. Oy pusulasını ve tercih mührünü alarak kedisi Portakal ile birlikte kabine giren Mesire Beşel, oyunu kullandıktan sonra zarfı kedisi ile sandığa bıraktı.Kedisi ile sandığa giderek oy kullanan Mesire Beşel, “Düzce merkezde oturuyorum. Oyumu kullanmaya kedim Portakal ile birlikte geldim. Üç defa indirdim kucağımdan, her defasında o yine kucağıma çıktı. Demek ki bir hayır vardır diyerek bende yanıma aldım. Zaten her yere bizimle birlikte geliyor. Çok rahat oyumu kullandım. Hiçbir zararı olmuyor zaten gayet evcil. Henüz 6 aylık” dedi.Beşel, vatandaşlık görevini yerine getirdiği için mutlu olduğunu belirterek omzundan inmeye kedisi ile birlikte oyunu kullandığı okuldan ayrıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230514/sandik-basindan-ilginc-kareler-kovboy-gibi-atla-gelenler-hacivat-kostumuyle-oy-kullananlar-1071068877.html
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Oy kullanmaya omzunda kedisiyle gitti
14:38 14.05.2023 (güncellendi: 14:45 14.05.2023) Abone ol
Düzce’de oy kullanan bir kişinin yanında getirdiği 6 aylık kedisi 'Portakal' ilgi odağı oldu.
Düzce’de Mesire Beşel adlı seçmen, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi için oyunu kedisi ile birlikte kullandı. Oy pusulasını ve tercih mührünü alarak kedisi Portakal ile birlikte kabine giren Mesire Beşel, oyunu kullandıktan sonra zarfı kedisi ile sandığa bıraktı.
Kedisi ile sandığa giderek oy kullanan Mesire Beşel, “Düzce merkezde oturuyorum. Oyumu kullanmaya kedim Portakal ile birlikte geldim. Üç defa indirdim kucağımdan, her defasında o yine kucağıma çıktı. Demek ki bir hayır vardır diyerek bende yanıma aldım. Zaten her yere bizimle birlikte geliyor. Çok rahat oyumu kullandım. Hiçbir zararı olmuyor zaten gayet evcil. Henüz 6 aylık” dedi.
Beşel, vatandaşlık görevini yerine getirdiği için mutlu olduğunu belirterek omzundan inmeye kedisi ile birlikte oyunu kullandığı okuldan ayrıldı.