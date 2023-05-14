https://sputniknews.com.tr/20230514/oy-kullanmaya-omzunda-kedisiyle-gitti-1071069204.html

Oy kullanmaya omzunda kedisiyle gitti

Oy kullanmaya omzunda kedisiyle gitti

Düzce’de oy kullanan bir kişinin yanında getirdiği 6 aylık kedisi 'Portakal' ilgi odağı oldu. 14.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-14T14:38+0300

2023-05-14T14:38+0300

2023-05-14T14:45+0300

2023 türkiye seçimleri

kedi

oy

düzce

seçmen

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0e/1071069048_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_270a54b22a21d37a1027dfe739c80e34.jpg

Düzce’de Mesire Beşel adlı seçmen, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi için oyunu kedisi ile birlikte kullandı. Oy pusulasını ve tercih mührünü alarak kedisi Portakal ile birlikte kabine giren Mesire Beşel, oyunu kullandıktan sonra zarfı kedisi ile sandığa bıraktı.Kedisi ile sandığa giderek oy kullanan Mesire Beşel, “Düzce merkezde oturuyorum. Oyumu kullanmaya kedim Portakal ile birlikte geldim. Üç defa indirdim kucağımdan, her defasında o yine kucağıma çıktı. Demek ki bir hayır vardır diyerek bende yanıma aldım. Zaten her yere bizimle birlikte geliyor. Çok rahat oyumu kullandım. Hiçbir zararı olmuyor zaten gayet evcil. Henüz 6 aylık” dedi.Beşel, vatandaşlık görevini yerine getirdiği için mutlu olduğunu belirterek omzundan inmeye kedisi ile birlikte oyunu kullandığı okuldan ayrıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230514/sandik-basindan-ilginc-kareler-kovboy-gibi-atla-gelenler-hacivat-kostumuyle-oy-kullananlar-1071068877.html

düzce

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kedi, oy, düzce, seçmen