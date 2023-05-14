Sandık başından ilginç kareler: Kovboy gibi atla gelenler, Hacivat kostümüyle oy kullananlar...

© AA Bursa'da uzun yıllardır ‘Hacivat’ karakterini canlandıran Bülent Akay, oyunu kostümüyle kullandı. Hayali (Karagöz oynatıcısı) olarak gölge oyunu da sahnelediğini belirten Akay, şöyle konuştu: "Bugün de çok önemli bir gün. Seçim günü, demokrasi günü. Ben de Hacivat olarak dedim ki 'Hacivat kıyafetlerimle gidip bu vatandaşlık görevimizi yapalım, bir renk katalım seçimimize. Tebessüm ettirelim.' Duydum ki Nasreddin Hoca, Konya Akşehir'de oy kullanıyormuş. Dedim ki 'Yahu Nasreddin Hoca, Konya Akşehir'de kullanılırsa ben neden Bursa'mızda kullanmayayım' diye koşa koşa geldim. Okulumuzda oyumuzu kullandık. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Bütün vatandaşlarımızı da oy kullanmaya davet ediyoruz."