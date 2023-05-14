Sandık başından ilginç kareler: Kovboy gibi atla gelenler, Hacivat kostümüyle oy kullananlar...

© AAİzmir'in Bornova ilçesinde 47 yaşındaki at eğitmeni Faruk Ceren, oy kullanmaya at üstünde kovboy kıyafeti ile geldi. Bornova'da oturan at eğitmeni Faruk Ceren, oy kullanmak için sabah erken saatlerde sandık başına gitti. Ceren, oy kullanacağı Bornova Yaka Şengül Mustafa Karaca İlkokulu'na at üstünde kovboy kıyafeti ile geldi. Okul bahçesindeki bir ağaca atını bağlayan Ceren, oyunu kullandı.
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© AA
İzmir'in Bornova ilçesinde 47 yaşındaki at eğitmeni Faruk Ceren, oy kullanmaya at üstünde kovboy kıyafeti ile geldi. Bornova'da oturan at eğitmeni Faruk Ceren, oy kullanmak için sabah erken saatlerde sandık başına gitti. Ceren, oy kullanacağı Bornova Yaka Şengül Mustafa Karaca İlkokulu'na at üstünde kovboy kıyafeti ile geldi. Okul bahçesindeki bir ağaca atını bağlayan Ceren, oyunu kullandı.
Düzce'de muay thai milli sporcusu Muhammet Bişgin, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanacağı okula, yeniçeri kıyafetiyle ve at üzerinde geldi.
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Düzce'de muay thai milli sporcusu Muhammet Bişgin, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanacağı okula, yeniçeri kıyafetiyle ve at üzerinde geldi.
© AABursa'da uzun yıllardır ‘Hacivat’ karakterini canlandıran Bülent Akay, oyunu kostümüyle kullandı. Hayali (Karagöz oynatıcısı) olarak gölge oyunu da sahnelediğini belirten Akay, şöyle konuştu: "Bugün de çok önemli bir gün. Seçim günü, demokrasi günü. Ben de Hacivat olarak dedim ki 'Hacivat kıyafetlerimle gidip bu vatandaşlık görevimizi yapalım, bir renk katalım seçimimize. Tebessüm ettirelim.' Duydum ki Nasreddin Hoca, Konya Akşehir'de oy kullanıyormuş. Dedim ki 'Yahu Nasreddin Hoca, Konya Akşehir'de kullanılırsa ben neden Bursa'mızda kullanmayayım' diye koşa koşa geldim. Okulumuzda oyumuzu kullandık. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Bütün vatandaşlarımızı da oy kullanmaya davet ediyoruz."
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© AA
Bursa'da uzun yıllardır ‘Hacivat’ karakterini canlandıran Bülent Akay, oyunu kostümüyle kullandı. Hayali (Karagöz oynatıcısı) olarak gölge oyunu da sahnelediğini belirten Akay, şöyle konuştu: "Bugün de çok önemli bir gün. Seçim günü, demokrasi günü. Ben de Hacivat olarak dedim ki 'Hacivat kıyafetlerimle gidip bu vatandaşlık görevimizi yapalım, bir renk katalım seçimimize. Tebessüm ettirelim.' Duydum ki Nasreddin Hoca, Konya Akşehir'de oy kullanıyormuş. Dedim ki 'Yahu Nasreddin Hoca, Konya Akşehir'de kullanılırsa ben neden Bursa'mızda kullanmayayım' diye koşa koşa geldim. Okulumuzda oyumuzu kullandık. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Bütün vatandaşlarımızı da oy kullanmaya davet ediyoruz."
© AATekirdağ'da bazı seçmenler köpekleri ile geldikleri okullarda oy kullandı.
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© AA
Tekirdağ'da bazı seçmenler köpekleri ile geldikleri okullarda oy kullandı.
© AAAtının yularını okulun merdiven korkuluklarına bağlayan Bişgin, 1084 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Bişgin, seçimin önemine dikkati çekmek için atıyla geldiğini belirterek, "Vatandaşlar yolda büyük ilgi gösterdi. Seçimin ruhunu yaşatmak istedik. Seçim demokrasi şöleni. Şölen havasında kutlamak istedim. Bizler ve Türkiye için bu seçim şahlanış olur" diye konuştu.
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© AA
Atının yularını okulun merdiven korkuluklarına bağlayan Bişgin, 1084 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Bişgin, seçimin önemine dikkati çekmek için atıyla geldiğini belirterek, "Vatandaşlar yolda büyük ilgi gösterdi. Seçimin ruhunu yaşatmak istedik. Seçim demokrasi şöleni. Şölen havasında kutlamak istedim. Bizler ve Türkiye için bu seçim şahlanış olur" diye konuştu.