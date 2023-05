Sandık başından ilginç kareler: Kovboy gibi atla gelenler, Hacivat kostümüyle oy kullananlar...

© AA İzmir'in Bornova ilçesinde 47 yaşındaki at eğitmeni Faruk Ceren, oy kullanmaya at üstünde kovboy kıyafeti ile geldi. Bornova'da oturan at eğitmeni Faruk Ceren, oy kullanmak için sabah erken saatlerde sandık başına gitti. Ceren, oy kullanacağı Bornova Yaka Şengül Mustafa Karaca İlkokulu'na at üstünde kovboy kıyafeti ile geldi. Okul bahçesindeki bir ağaca atını bağlayan Ceren, oyunu kullandı.