https://sputniknews.com.tr/20230514/mansur-yavas-oyunu-ankarada-kullandi-katilim-cok-guzel-degisim-ihtiyaci-belli-1071065968.html

Mansur Yavaş oyunu Ankara'da kullandı: 'Katılım çok güzel, değişim ihtiyacı belli'

Mansur Yavaş oyunu Ankara'da kullandı: 'Katılım çok güzel, değişim ihtiyacı belli'

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı olarak gösterilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eşi Nursen Yavaş ile birlikte oyunu Ankara’da... 14.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-14T13:53+0300

2023-05-14T13:53+0300

2023-05-14T14:01+0300

2023 türkiye seçimleri

millet ittifakı

ankara

cumhurbaşkanı

mansur yavaş

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Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. Millet İttifakı'nın seçim çalışmalarında cumhurbaşkanı yardımcısı olarak gösterdiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eşi Nursen Yavaş ve kayınvalidesi Nevin Kıvanç birlikte oyunu Ankara’daki Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 4089 no’lu sandıkta kullandı. Ardından basın mensuplarına açıklama yapan Yavaş, Anneler Günü’nü de kutladı. Yavaş, “Oylarımızı kullandık. İnşallah ülkemiz için güzel sonuçlar ortaya çıkar, takdir milletimizin. Vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Katılım çok güzel, değişim ihtiyacı belli” dedi.Açıklamasının ardından sandık görevlileriyle selamlaşan Yavaş, oy kullanan vatandaşlara da hayırlı olsun temennisinde bulundu. Yavaş, kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla fotoğraf çektirdikten sonra okuldan ayrıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230514/ibb-baskani-imamoglu-beylikduzunde-oyunu-kullandi-1071064909.html

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