İBB Başkanı İmamoğlu: Bu seçim birbirini anlayan bir toplum olmamızı sağlayacak

“2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yılının başlangıcında hayırlı olsun. Özellikle gençlerimiz için ve onlardan çok şey bekleyen, onlar için hayatlarını adayan özellikle anneler için hayırlı uğurlu olsun. Memleketimizin huzura, barışa, kardeşliğe, birbirine güzel bakmaya, iyi bakmaya, insanların birbirini anlamaya, dinlemeye çok ihtiyacı var. Bunu başarabileceğimiz, birbirimize asla ve asla ön yargılarla bakmayacağımız, insan olduğumuz, vatandaş olduğumuz için komşu, hemşehri olduğumuz için birbirimizi anlayan bir toplum olmamız lazım. Bunu başarmamız lazım. Bu seçim bence en çok bu işe yarayacak. Anneler Günü kutlu olsun.”