https://sputniknews.com.tr/20230514/iyi-parti-lideri-meral-aksener-oyunu-kullandi-1071055258.html
İYİ Parti lideri Meral Akşener, oyunu kullandı
İYİ Parti lideri Meral Akşener, oyunu kullandı
İYİ Parti lideri Akşener, İstanbul'da oyunu kullandı. 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T10:31+0300
2023-05-14T10:31+0300
2023-05-14T10:49+0300
2023 türkiye seçimleri
meral akşener
üsküdar
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, oyunu Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde kullandı.Ayrıntılar geliyor...
https://sputniknews.com.tr/20230514/icisleri-bakani-soylu-istanbulda-oyunu-kullandi-1071054501.html
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meral akşener, üsküdar
İYİ Parti lideri Meral Akşener, oyunu kullandı
10:31 14.05.2023 (güncellendi: 10:49 14.05.2023) Abone ol
İYİ Parti lideri Akşener, İstanbul'da oyunu kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, oyunu Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde kullandı.