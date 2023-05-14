https://sputniknews.com.tr/20230514/icisleri-bakani-soylu-istanbulda-oyunu-kullandi-1071054501.html
İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul'da oyunu kullandı
İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul'da oyunu kullandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eşi Hamdiye Soylu, oyunu Gaziosmanpaşa'da Dobruca Ortaokulu'nda kullandı. 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T10:07+0300
2023-05-14T10:07+0300
2023-05-14T10:33+0300
süleyman soylu
istanbul
2023 türkiye seçimleri
oy kullanma
güvenlik
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.TRT Haber'in aktardığına göre Bakan Soylu, seçim güvenliğiyle ilgili şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230514/adalet-bakani-bozdag-sanliurfada-oyunu-kullandi-1071053558.html
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süleyman soylu, istanbul, oy kullanma, güvenlik
süleyman soylu, istanbul, oy kullanma, güvenlik
İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul'da oyunu kullandı
10:07 14.05.2023 (güncellendi: 10:33 14.05.2023) Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eşi Hamdiye Soylu, oyunu Gaziosmanpaşa'da Dobruca Ortaokulu'nda kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.
TRT Haber'in aktardığına göre Bakan Soylu, seçim güvenliğiyle ilgili şunları söyledi:
"601 bin güvenlik görevlimiz şu anda görevlerinin başında ve seçimin sonuna kadar güvenliği sağlayacaklar."