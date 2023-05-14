https://sputniknews.com.tr/20230514/kafatancioglundan-istanbullulara-mesaj-kaygilanmaniza-gerek-yok--1071076157.html

Kaftancıoğlu'ndan İstanbullulara mesaj: Kaygılanmanıza gerek yok

Kaftancıoğlu'ndan İstanbullulara mesaj: Kaygılanmanıza gerek yok

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, "Sevgili İstanbullular, kaygılanmanıza ve benim Whatsupp’ıma mesaj bombardımanı yapmanıza gerek yok" dedi. 14.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-14T16:46+0300

2023-05-14T16:46+0300

2023-05-14T16:46+0300

canan kaftancıoğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

seçim

oy

sandık

2023 türkiye seçimleri

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CHP İstanbul Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ön yüzünde arkaya vurulan mührün mürekkep lekesi yer alan cumhurbaşkanı oy pusulalarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.İstanbullulara seslenen Kaftancıoğlu, "Sevgili İstanbullular, kaygılanmanıza ve benim Whatsapp’ıma mesaj bombardımanı yapmanıza gerek yok. YSK’nın da belirttiği üzere arkaya basılmış öne geçmiş ya da başka bir yere basılmış pusula mührü oy iptal sebebi değil. İradenizi rahatça kullanabilirsiniz."

https://sputniknews.com.tr/20230514/eski-cumhurbaskani-abdullah-gul-oyunu-beykozda-kullandi-1071075293.html

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canan kaftancıoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), seçim, oy, sandık