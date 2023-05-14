https://sputniknews.com.tr/20230514/kafatancioglundan-istanbullulara-mesaj-kaygilanmaniza-gerek-yok--1071076157.html
Kaftancıoğlu'ndan İstanbullulara mesaj: Kaygılanmanıza gerek yok
Kaftancıoğlu'ndan İstanbullulara mesaj: Kaygılanmanıza gerek yok
CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, "Sevgili İstanbullular, kaygılanmanıza ve benim Whatsupp’ıma mesaj bombardımanı yapmanıza gerek yok" dedi. 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T16:46+0300
2023-05-14T16:46+0300
2023-05-14T16:46+0300
canan kaftancıoğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
seçim
oy
sandık
2023 türkiye seçimleri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/08/1067999541_0:108:2048:1260_1920x0_80_0_0_b69769292abec6b5b06fb2ccd5645499.jpg
CHP İstanbul Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ön yüzünde arkaya vurulan mührün mürekkep lekesi yer alan cumhurbaşkanı oy pusulalarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.İstanbullulara seslenen Kaftancıoğlu, "Sevgili İstanbullular, kaygılanmanıza ve benim Whatsapp’ıma mesaj bombardımanı yapmanıza gerek yok. YSK’nın da belirttiği üzere arkaya basılmış öne geçmiş ya da başka bir yere basılmış pusula mührü oy iptal sebebi değil. İradenizi rahatça kullanabilirsiniz."
https://sputniknews.com.tr/20230514/eski-cumhurbaskani-abdullah-gul-oyunu-beykozda-kullandi-1071075293.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/08/1067999541_112:0:1936:1368_1920x0_80_0_0_27ff070ab2847744197a75efe8c6358b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
canan kaftancıoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), seçim, oy, sandık
canan kaftancıoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), seçim, oy, sandık
Kaftancıoğlu'ndan İstanbullulara mesaj: Kaygılanmanıza gerek yok
Abone ol
CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, "Sevgili İstanbullular, kaygılanmanıza ve benim Whatsupp’ıma mesaj bombardımanı yapmanıza gerek yok" dedi.
CHP İstanbul Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ön yüzünde arkaya vurulan mührün mürekkep lekesi yer alan cumhurbaşkanı oy pusulalarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
İstanbullulara seslenen Kaftancıoğlu, "Sevgili İstanbullular, kaygılanmanıza ve benim Whatsapp’ıma mesaj bombardımanı yapmanıza gerek yok. YSK’nın da belirttiği üzere arkaya basılmış öne geçmiş ya da başka bir yere basılmış pusula mührü oy iptal sebebi değil. İradenizi rahatça kullanabilirsiniz."