https://sputniknews.com.tr/20230514/eski-cumhurbaskani-abdullah-gul-oyunu-beykozda-kullandi-1071075293.html
Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül oyunu Beykoz'da kullandı: 'Demokrasilerin en önemli anı'
Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül oyunu Beykoz'da kullandı: 'Demokrasilerin en önemli anı'
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul'un Beykoz ilçesinde oyunu kullandı. 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T16:35+0300
2023-05-14T16:35+0300
2023-05-14T16:37+0300
2023 türkiye seçimleri
abdullah gül
seçim
sandık
oy
cumhurbaşkanı
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Abdullah Gül, Beykoz Çubuklu Mahallesi'nde bulunan Şehit İsmail Kefal İlkokulu'nda oy verdi.Eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte okula gelen Abdullah Gül, oy kullanacakları 1140 numaralı sandıkta yaşanan yoğunluk nedeniyle bir süre sırada bekledi.Vatandaşlarla sohbet eden Gül, hatıra fotoğrafı çektirdi.Sıranın kendisine gelmesiyle oyunu kullanan eski Cumhurbaşkanı, sandık görevlilerine teşekkür etti.Okul çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Gül, seçimlerin Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyerek, şöyle konuştu:
https://sputniknews.com.tr/20230514/selahattin-demirtastan-secim-paylasimi-ben-oyumu-kullandim-ya-siz-1071074822.html
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abdullah gül, seçim, sandık, oy, cumhurbaşkanı
abdullah gül, seçim, sandık, oy, cumhurbaşkanı
Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül oyunu Beykoz'da kullandı: 'Demokrasilerin en önemli anı'
16:35 14.05.2023 (güncellendi: 16:37 14.05.2023) Abone ol
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul'un Beykoz ilçesinde oyunu kullandı.
Abdullah Gül, Beykoz Çubuklu Mahallesi'nde bulunan Şehit İsmail Kefal İlkokulu'nda oy verdi.
Eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte okula gelen Abdullah Gül, oy kullanacakları 1140 numaralı sandıkta yaşanan yoğunluk nedeniyle bir süre sırada bekledi.
Vatandaşlarla sohbet eden Gül, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Sıranın kendisine gelmesiyle oyunu kullanan eski Cumhurbaşkanı, sandık görevlilerine teşekkür etti.
Okul çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Gül, seçimlerin Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyerek, şöyle konuştu:
"Demokrasilerin en önemli anı millet iradesine başvurulduğu zamanlardır. Türkiye de dönem dönem vakti geldiğinde milletin iradesine başvurdu. Bugün vatandaşlık görevimizi bu şekilde yaptık. İnşallah neticede milletimiz için hayırlara vesile olur. Huzur içinde, saygı içerisinde bir seçim ortamının tamamlanmasını temenni ediyorum ve şimdiden her şeyin hayırlı olmasını diliyorum. Çok teşekkürler."