https://sputniknews.com.tr/20230514/istanbul-havalimaninda-oy-sayimi-basladi-1071086201.html
İstanbul Havalimanı’nda oy sayımı başladı
İstanbul Havalimanı’nda oy sayımı başladı
Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olan vatandaşların İstanbul Havalimanı’nda oy kullanma... 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T20:13+0300
2023-05-14T20:13+0300
2023-05-14T20:13+0300
2023 türkiye seçimleri
istanbul
seçim
havaalanı
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Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi kapsamında yurt dışındaki vatandaşların oy kullanabilmeleri için İstanbul Havalimanı’nda sandıklar ve oy kabinleri kurulmuş ve oy verme işlemi Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı karar gereği 27 Nisan Perşembe günü başlamıştı. İstanbul Havalimanı’nda oy verme işlemleri saat 17.00 itibariyle sona erdi. İstanbul Havalimanı'nda 20 bin seçmen oy kullandı. Sandıkların kapanmasının ardından görevliler kullanılan oyları çuvallara yerleştirilerek mühürlendi. Mühürlenen çuvallar oy sayılma alanına getirilerek sayılmaya başladı.
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istanbul, seçim, havaalanı
istanbul, seçim, havaalanı
İstanbul Havalimanı’nda oy sayımı başladı
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Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olan vatandaşların İstanbul Havalimanı’nda oy kullanma işlemleri sona erdi ve oy sayımına geçildi.
Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi kapsamında yurt dışındaki vatandaşların oy kullanabilmeleri için İstanbul Havalimanı’nda sandıklar ve oy kabinleri kurulmuş ve oy verme işlemi Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı karar gereği 27 Nisan Perşembe günü başlamıştı.
İstanbul Havalimanı’nda oy verme işlemleri saat 17.00 itibariyle sona erdi.
İstanbul Havalimanı'nda 20 bin seçmen oy kullandı. Sandıkların kapanmasının ardından görevliler kullanılan oyları çuvallara yerleştirilerek mühürlendi.
Mühürlenen çuvallar oy sayılma alanına getirilerek sayılmaya başladı.