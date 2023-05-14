https://sputniknews.com.tr/20230514/kilicdaroglu-ondeyiz-1071085271.html
Kılıçdaroğlu: Öndeyiz
Kılıçdaroğlu: Öndeyiz
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Öndeyiz" açıklamasında bulundu. 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T19:56+0300
2023-05-14T19:56+0300
2023-05-14T20:15+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
cumhuriyet halk partisi (chp)
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2023
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Kemal Kılıçdaroğlu oyunu kullandı: 'Bundan sonra bu ülkeye baharlar gelecek'
Kemal Kılıçdaroğlu oyunu kullandı: 'Bundan sonra bu ülkeye baharlar gelecek'
2023-05-14T19:56+0300
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PT0M44S
Sputnik Türkiye
kemal kılıçdaroğlu, видео, cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu, видео, cumhuriyet halk partisi (chp)
Kılıçdaroğlu: Öndeyiz
19:56 14.05.2023 (güncellendi: 20:15 14.05.2023)
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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Öndeyiz" açıklamasında bulundu.