https://sputniknews.com.tr/20230514/hatayda-kamyon-araclarin-arasinda-daldi-olu-ve-yaralilar-var-1071079189.html

Hatay'da freni patlayan kamyon araçlara daldı: 3 ölü, 20 yaralı

Hatay'da freni patlayan kamyon araçlara daldı: 3 ölü, 20 yaralı

Hatay'ın Belen ilçesinde freni patlayan soğan yüklü kamyonun çok sayıda araca çarptığı kazada 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. 14.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-14T17:42+0300

2023-05-14T17:42+0300

2023-05-14T18:03+0300

türkiye

hatay

kaza

kamyon

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Kaza, Hatay-Adana istikametinde Belen ilçe merkezinde E-5 karayolu üzerine meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adana istikametine seyir halinde olan 31 Y 5653 soğan yüklü bir kamyon, freninin patlaması sonucu ters şeride geçerek seyir halindeki 4 araca çarptı. Diğerleri park halinde 10'dan fazla araca da çarpan kamyon yaklaşık 300 metre ilerde önüne aldığı bir otomobil sayesinde durdu.Kaza bölgesine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Kaza tanıklarından Kemal Kırkeç, soğan kamyonunun geldiğini ve araçları altına aldığını, 6 yaralıyı kendilerinin kurtardığını söyledi.Olay yerinde ekipler inceleme yaparken, Hatay'dan Adana istikametine bir kilometreden fazla kuyruk oluştu.

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