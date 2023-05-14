https://sputniknews.com.tr/20230514/erkan-bas-emin-olun-biz-kazandik-sonuclar-kesinlesene-kadar-sandiklara-sahip-cikiyoruz-1071080869.html

Erkan Baş: Emin olun biz kazandık, sonuçlar kesinleşene kadar sandıklara sahip çıkıyoruz

Erkan Baş: Emin olun biz kazandık, sonuçlar kesinleşene kadar sandıklara sahip çıkıyoruz

TİP Genel Başkanı Baş, "Emin olun, biz kazandık. Şimdi kazandığımızı korumak için ayaktayız" dedi. 14.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-14T18:11+0300

2023-05-14T18:11+0300

2023-05-14T18:11+0300

2023 türkiye seçimleri

erkan baş

seçim

sandık

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TİP Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından sandıklara sahip çıkma çağrısında bulundu.Baş "Sevgili dostlarım, Emin olun, biz kazandık. Şimdi kazandığımızı korumak için ayaktayız. Sonuçlar kesinleşene ve zafer kutlamaları başlayana kadar tek bir oyu bile sahipsiz bırakmıyor, irademize ve sandıklara sahip çıkıyoruz." dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230514/kilicdarogluimzali-son-sandik-tutanagi-teslim-edilene-kadar-asla-sandiklarin-basindan-ayrilmayin-1071080370.html

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erkan baş, seçim, sandık