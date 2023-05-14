https://sputniknews.com.tr/20230514/erkan-bas-emin-olun-biz-kazandik-sonuclar-kesinlesene-kadar-sandiklara-sahip-cikiyoruz-1071080869.html
Erkan Baş: Emin olun biz kazandık, sonuçlar kesinleşene kadar sandıklara sahip çıkıyoruz
Erkan Baş: Emin olun biz kazandık, sonuçlar kesinleşene kadar sandıklara sahip çıkıyoruz
TİP Genel Başkanı Baş, "Emin olun, biz kazandık. Şimdi kazandığımızı korumak için ayaktayız" dedi. 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T18:11+0300
2023-05-14T18:11+0300
2023-05-14T18:11+0300
2023 türkiye seçimleri
erkan baş
seçim
sandık
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TİP Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından sandıklara sahip çıkma çağrısında bulundu.Baş "Sevgili dostlarım, Emin olun, biz kazandık. Şimdi kazandığımızı korumak için ayaktayız. Sonuçlar kesinleşene ve zafer kutlamaları başlayana kadar tek bir oyu bile sahipsiz bırakmıyor, irademize ve sandıklara sahip çıkıyoruz." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230514/kilicdarogluimzali-son-sandik-tutanagi-teslim-edilene-kadar-asla-sandiklarin-basindan-ayrilmayin-1071080370.html
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erkan baş, seçim, sandık
Erkan Baş: Emin olun biz kazandık, sonuçlar kesinleşene kadar sandıklara sahip çıkıyoruz
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TİP Genel Başkanı Baş, "Emin olun, biz kazandık. Şimdi kazandığımızı korumak için ayaktayız" dedi.
TİP Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından sandıklara sahip çıkma çağrısında bulundu.
Baş "Sevgili dostlarım, Emin olun, biz kazandık. Şimdi kazandığımızı korumak için ayaktayız. Sonuçlar kesinleşene ve zafer kutlamaları başlayana kadar tek bir oyu bile sahipsiz bırakmıyor, irademize ve sandıklara sahip çıkıyoruz." dedi.