https://sputniknews.com.tr/20230514/kilicdarogluimzali-son-sandik-tutanagi-teslim-edilene-kadar-asla-sandiklarin-basindan-ayrilmayin-1071080370.html

Kılıçdaroğlu: İmzalı son sandık tutanağı teslim edilene kadar, asla sandıkların başından ayrılmayın

Kılıçdaroğlu: İmzalı son sandık tutanağı teslim edilene kadar, asla sandıkların başından ayrılmayın

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Demokrasi kahramanlarımıza seslenmek istiyorum. İmzalı son sandık tutanağı teslim... 14.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-14T17:59+0300

2023-05-14T17:59+0300

2023-05-14T18:05+0300

2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

seçim

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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İmzalı son sandık tutanağı teslim edilene kadar, ne olursa olsun asla sandıkların başından ayrılmayın." ifadelerini kullandı.Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, imzalı son sandık tutanağı teslim edilene kadar, sandıkların başından ayrılınmaması yönünde istekte bulundu.Kılıçdaroğlu, "Demokrasi kahramanlarımıza seslenmek istiyorum. İmzalı son sandık tutanağı teslim edilene kadar, ne olursa olsun asla sandıkların başından ayrılmayın. Millet iradesinin tam ve doğru biçimde tecelli etmesi sizin kararlılığınıza bağlı. Göreceksiniz, yorgunluğunuza değecek. " dedi.

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kemal kılıçdaroğlu, seçim