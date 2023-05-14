https://sputniknews.com.tr/20230514/eksi-sozluke-erisim-engeli-1071054830.html

Ekşi Sözlük'e erişim engeli

Ekşi Sözlük'e erişim engeli

İfade Özgürlüğü Derneği, Ekşi Sözlük'e bir kez daha erişim engeli getirildiğini duyurdu. 14.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-14T10:14+0300

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ekşi sözlük

erişim engeli

2023 türkiye seçimleri

seçim

alan

ifade özgürlüğü derneği

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Ekşi Sözlük'e bir erişim engeli daha geldi. Seçim öncesi gelen erişim engeli kararını İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) duyurdu.İFÖD'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ekşi Sözlük (eksisozluk2023.com), 'milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması' gerekçesiyle, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 13 Mayıs 2023 tarihli ve 2023/4391 sayılı kararıyla erişime engellendi" denildi.Ekşi Sözlük, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 21 Şubat 2023 tarihli kararıyla erişime engellenmişti.Yapılan itirazlara rağmen açılmayan platform bu kez siteyi ‘eksisozluk2023.com' olarak yeni bir alan adına taşımıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230417/kilicdaroglu-eksi-sozluke-reklam-verdi-1069796141.html

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ekşi sözlük, erişim engeli, seçim, alan, ifade özgürlüğü derneği