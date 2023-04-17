https://sputniknews.com.tr/20230417/kilicdaroglu-eksi-sozluke-reklam-verdi-1069796141.html

Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e reklam verdi

Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e reklam verdi

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, erişim engelleme kararı bulunan Ekşi Sözlük'e reklam vererek, "Bu site 15 Mayıs'ta açılacak" dedi. 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T14:27+0300

2023-04-17T14:27+0300

2023-04-17T14:36+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

ekşi sözlük

reklam

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 21 Şubat'ta erişime engellenen Ekşi Sözlük'e reklam verdi.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın da fotoğrafının bulunduğu reklamda "15 Mayıs Toplu Açılış Töreni" etiketi kullanıldı ve "Bu site 15 Mayıs'ta açılacak" denildi.Kılıçdaroğlu'nun "Sana söz" sloganlı reklam filmi de sitede yer aldı.Kılıçdaroğlu, daha önce de Twitter hesabından paylaşım yaparak, "Twitter’ı en kritik saatlerde kapadılar, yardım çağırılanı duyamadım. Şimdi de Ekşi Sözlük'ün sesini kıstılar. Ürettiği yalanlardan başka hiçbir şeye tahammülü olmayan İletişim Başkanlığı, elini Ekşi Sözlük’ten hemen çek" ifadelerini kullanmıştı.

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kemal kılıçdaroğlu, ekşi sözlük, reklam, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)