https://sputniknews.com.tr/20230514/deva-partisi-lideri-ali-babacan-oyunu-kullandi-1071067655.html

DEVA Partisi lideri Ali Babacan oyunu kullandı

DEVA Partisi lideri Ali Babacan oyunu kullandı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Seçimlerin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Aynı zamanda bu seçimlerin bütün dünyada demokrasi özlemi çeken... 14.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-14T14:22+0300

2023-05-14T14:22+0300

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2023 türkiye seçimleri

ali babacan

deva partisi

oy

sandık

altılı masa

millet ittifakı

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DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullanmak üzere saat 10.15'te Bilkent Emlak Bankası Ortaokulu'na geldi.Bir süre oy kullanmak için sıra bekleyen Babacan, vatandaşların sırasını vermesi üzerine eşi Ülkü Zeynep Babacan ile 4572 numaralı sandıkta oyunu kullandı.Basın mensuplarına açıklamada bulunan Babacan, "Hepimiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun" ifadesini kullandı.Bir gazetecinin "Oy pusulasını katlayabildiniz mi?" sorusuna Babacan, "Evet dikkatli katladım, mürekkep sağa sola bulaşmasın diye" yanıtını verdi.Karşılaştığı mahalle muhtarının, vatandaşların oy kullanmak için saat 08.00'den itibaren sıraya girdiğini söylediğini aktaran Babacan, katılımın yoğun olduğunu vurguladı.'Halkımızın açıkça egemenliğini ilan ettiği bir gün'Seçimlerin, demokrasinin bayramı olduğunu belirten Babacan, "Milli iradenin tecelli ettiği, halkımızın açıkça egemenliğini ilan ettiği bir gün" dedi.Demokrasiyi çok önemsediklerini söyleyen Babacan, "Seçimlerin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Aynı zamanda bu seçimlerin bütün dünyada demokrasi özlemi çeken bütün insanlar için hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum" diye konuştu.Babacan, seçim sonuçlarını nerede takip edeceğinin sorulması üzerine, parti genel merkezinde olacağını ifade ederek şunları kaydetti:Babacan ve eşi Ülkü Zeynep Babacan, tüm annelerin Anneler Günü'nü de kutladı.Bir süre vatandaşlarla sohbet eden Babacan çifti, daha sonra okuldan ayrıldı.

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ali babacan, deva partisi, oy, sandık, altılı masa, millet ittifakı