https://sputniknews.com.tr/20230514/cumhurbaskani-erdogani-arkasinda-goren-secmen-sasirdi-1071069382.html
Oy sırasında arkasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gören seçmen şaşırdı
Oy sırasında arkasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gören seçmen şaşırdı
İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi İlkokulu’na giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oy kullanmak için sıraya girdi. Erdoğan'ı arkasında gören bir seçmen... 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T14:47+0300
2023-05-14T14:47+0300
2023-05-14T14:50+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
seçmen
şok
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu kullanmak için İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki Saffet Çebi İlkokulu’na geldi. Yoğun ilgiyle karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, alkışlar eşliğinde okula girdi. Kimliğini çıkaran Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte sıraya girerek beklemeye başladı. Arkasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gören bir seçmen şaşkınlıkla gülümsedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da gülümseten seçmen daha sonra sırasını verdi, arkaya geçti. Erdoğan, sandık görevlilerini selamladıktan sonra oyunu kullanmak için kabine geçti.
https://sputniknews.com.tr/20230514/cumhurbaskani-erdogan-oyunu-kullanacak-1071059347.html
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recep tayyip erdoğan, seçmen, şok
recep tayyip erdoğan, seçmen, şok
Oy sırasında arkasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gören seçmen şaşırdı
14:47 14.05.2023 (güncellendi: 14:50 14.05.2023) Abone ol
İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi İlkokulu’na giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oy kullanmak için sıraya girdi. Erdoğan'ı arkasında gören bir seçmen ise büyük şaşkınlık yaşadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu kullanmak için İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki Saffet Çebi İlkokulu’na geldi.
Yoğun ilgiyle karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, alkışlar eşliğinde okula girdi. Kimliğini çıkaran Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte sıraya girerek beklemeye başladı.
Arkasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gören bir seçmen şaşkınlıkla gülümsedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da gülümseten seçmen daha sonra sırasını verdi, arkaya geçti. Erdoğan, sandık görevlilerini selamladıktan sonra oyunu kullanmak için kabine geçti.