https://sputniknews.com.tr/20230514/cumhurbaskani-erdogan-oyunu-kullanacak-1071059347.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayımlardan sonra demokrasi için hayırlısıyla bir gelecek niyaz ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayımlardan sonra demokrasi için hayırlısıyla bir gelecek niyaz ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyunu Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı. Erdoğan, “Türk demokrasisi için hayırlısı ile bir geleceği niyaz ediyoruz” dedi. 14.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-14T11:44+0300

2023-05-14T11:44+0300

2023-05-14T12:46+0300

recep tayyip erdoğan

2023 türkiye seçimleri

emine erdoğan

demokrasi

oy kullanma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0e/1071061189_0:0:2748:1546_1920x0_80_0_0_a43845a4ff1a309e7d50f39ac3e9673a.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinde oylarını kullanmak için Üsküdar Kısıklı'daki konutlarından saat 13.50'de Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi. Okul bahçesini dolduranların sevgi gösterilerinde bulunduğu Erdoğan'ı okula girişinde Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe karşıladı. Okula makam aracı ile değil sivil plakalı bir araçla gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile 3279 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi. Emine Erdoğan'ın oy zarfını sandığa atmasının ardından Erdoğan kabine geçerek oyunu kullandı ve zarfı sandığa attı.‘Akşam sayımlardan sonra...’Oy zarfını attıktan sonra gazetecilere konuşan Erdoğan, “Oyumuzu kullandıktan sonra söylenecek en önemli şey Türk demokrasisi için sabah saatleri itibarıyla takipteyim. Olaysız, sıkıntı yaşanmadan süreç devam ediyor. En önemlisi deprem bölgesindeki oyların kullanımı idi. Vatandaşlarımız büyük şevkle oylarını kullanıyorlar. Burada da bir sıkıntı yok. Akşam sayımlardan sonra ülkemiz, milletimiz için, Türk demokrasisi için hayırlısı ile bir geleceği niyaz ediyoruz. Bütün seçmenlerimizin akşam 17'ye kadar endişeye kapılmadan oylarını kullanmaları Türk demokrasisinin gücünü göstermesi anlamında çok önemli. Bütün sandık kurulu üyelerine başarılar diliyorum” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230514/kemal-kilicdaroglu-oyunu-kullaniyor-1071058613.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, emine erdoğan, demokrasi, oy kullanma