https://sputniknews.com.tr/20230514/cumhurbaskani-erdogan-oyunu-kullanacak-1071059347.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayımlardan sonra demokrasi için hayırlısıyla bir gelecek niyaz ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayımlardan sonra demokrasi için hayırlısıyla bir gelecek niyaz ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyunu Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı. Erdoğan, “Türk demokrasisi için hayırlısı ile bir geleceği niyaz ediyoruz” dedi. 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T11:44+0300
2023-05-14T11:44+0300
2023-05-14T12:46+0300
recep tayyip erdoğan
2023 türkiye seçimleri
emine erdoğan
demokrasi
oy kullanma
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinde oylarını kullanmak için Üsküdar Kısıklı'daki konutlarından saat 13.50'de Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi. Okul bahçesini dolduranların sevgi gösterilerinde bulunduğu Erdoğan'ı okula girişinde Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe karşıladı. Okula makam aracı ile değil sivil plakalı bir araçla gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile 3279 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi. Emine Erdoğan'ın oy zarfını sandığa atmasının ardından Erdoğan kabine geçerek oyunu kullandı ve zarfı sandığa attı.‘Akşam sayımlardan sonra...’Oy zarfını attıktan sonra gazetecilere konuşan Erdoğan, “Oyumuzu kullandıktan sonra söylenecek en önemli şey Türk demokrasisi için sabah saatleri itibarıyla takipteyim. Olaysız, sıkıntı yaşanmadan süreç devam ediyor. En önemlisi deprem bölgesindeki oyların kullanımı idi. Vatandaşlarımız büyük şevkle oylarını kullanıyorlar. Burada da bir sıkıntı yok. Akşam sayımlardan sonra ülkemiz, milletimiz için, Türk demokrasisi için hayırlısı ile bir geleceği niyaz ediyoruz. Bütün seçmenlerimizin akşam 17'ye kadar endişeye kapılmadan oylarını kullanmaları Türk demokrasisinin gücünü göstermesi anlamında çok önemli. Bütün sandık kurulu üyelerine başarılar diliyorum” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230514/kemal-kilicdaroglu-oyunu-kullaniyor-1071058613.html
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recep tayyip erdoğan, emine erdoğan, demokrasi, oy kullanma
recep tayyip erdoğan, emine erdoğan, demokrasi, oy kullanma
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayımlardan sonra demokrasi için hayırlısıyla bir gelecek niyaz ediyoruz
11:44 14.05.2023 (güncellendi: 12:46 14.05.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyunu Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı. Erdoğan, “Türk demokrasisi için hayırlısı ile bir geleceği niyaz ediyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinde oylarını kullanmak için Üsküdar Kısıklı'daki konutlarından saat 13.50'de Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi.
Okul bahçesini dolduranların sevgi gösterilerinde bulunduğu Erdoğan'ı okula girişinde Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe karşıladı. Okula makam aracı ile değil sivil plakalı bir araçla gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile 3279 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi. Emine Erdoğan'ın oy zarfını sandığa atmasının ardından Erdoğan kabine geçerek oyunu kullandı ve zarfı sandığa attı.
‘Akşam sayımlardan sonra...’
Oy zarfını attıktan sonra gazetecilere konuşan Erdoğan, “Oyumuzu kullandıktan sonra söylenecek en önemli şey Türk demokrasisi için sabah saatleri itibarıyla takipteyim. Olaysız, sıkıntı yaşanmadan süreç devam ediyor. En önemlisi deprem bölgesindeki oyların kullanımı idi. Vatandaşlarımız büyük şevkle oylarını kullanıyorlar. Burada da bir sıkıntı yok. Akşam sayımlardan sonra ülkemiz, milletimiz için, Türk demokrasisi için hayırlısı ile bir geleceği niyaz ediyoruz. Bütün seçmenlerimizin akşam 17'ye kadar endişeye kapılmadan oylarını kullanmaları Türk demokrasisinin gücünü göstermesi anlamında çok önemli. Bütün sandık kurulu üyelerine başarılar diliyorum” dedi.