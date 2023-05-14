https://sputniknews.com.tr/20230514/anadolu-ajansi-her-turlu-mesnetsiz-itham-ve-iddialari-reddediyoruz-1071093007.html
Anadolu Ajansı: Her türlü mesnetsiz itham ve iddiaları reddediyoruz
Anadolu Ajansı: Her türlü mesnetsiz itham ve iddiaları reddediyoruz
Seçimlerde sayım işlemleri devam ederken hakkındaki eleştirilere yanıt veren Anadolu Ajansı, "Şirketimize yönelik her türlü mesnetsiz itham ve iddiaları... 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T22:28+0300
2023-05-14T22:28+0300
2023-05-14T22:28+0300
2023 türkiye seçimleri
anadolu ajansı
seçim
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Anadolu Ajansı, oy sayım süreciyle ilgili muhalefetten gelen tepkilere yanıt verdi.Ajanstan yapılan açıklamada, "Anadolu Ajansı olarak Türkiye genelindeki sandıklardan 2500 çalışma arkadaşımız ve iş birliği yaptığımız araştırma şirketi aracılığıyla sandık sonuç tutanaklarını alıyoruz. Müşterilerimize sağladığımız veriler, her partinin ıslak imzası bulunan sandık sonuç tutanaklarına dayanıyor. Söz konusu tutanaklardaki sonuçları müşterilerimize doğrudan servis ediyoruz. Tutanaklar arasında bir ayrım gözetmiyor, tutanakları geliş sırasına göre hızlı bir şekilde iletiyoruz" denildi.Her türlü siyasi tartışmadan bağımsız bir şekilde ajansın görevini sürdüreceği kaydedilen açıklamada, "Daha önce kamuoyuna açıkladığımız stratejiye uygun olarak, verileri abonelerimize daha sağlıklı ve dengeli bir şekilde iletebilmek amacıyla, sandıkların belli bir yüzdesi açılana kadar herhangi bir paylaşımda bulunmadık. Anadolu Ajansı, her türlü siyasi tartışmadan bağımsız bir şekilde görevine devam edecektir. Anadolu Ajansı olarak şirketimize yönelik her türlü mesnetsiz itham ve iddiaları reddediyor, dezenformasyon içeren tüm itham ve iddialara karşı yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı beyan ediyoruz" vurgusu yapıldı.
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anadolu ajansı, seçim
Anadolu Ajansı: Her türlü mesnetsiz itham ve iddiaları reddediyoruz
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Seçimlerde sayım işlemleri devam ederken hakkındaki eleştirilere yanıt veren Anadolu Ajansı, "Şirketimize yönelik her türlü mesnetsiz itham ve iddiaları reddediyor, dezenformasyon içeren tüm itham ve iddialara karşı yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı beyan ediyoruz" açıklamasını yaptı.
Anadolu Ajansı, oy sayım süreciyle ilgili muhalefetten gelen tepkilere yanıt verdi.
Ajanstan yapılan açıklamada, "Anadolu Ajansı olarak Türkiye genelindeki sandıklardan 2500 çalışma arkadaşımız ve iş birliği yaptığımız araştırma şirketi aracılığıyla sandık sonuç tutanaklarını alıyoruz. Müşterilerimize sağladığımız veriler, her partinin ıslak imzası bulunan sandık sonuç tutanaklarına dayanıyor. Söz konusu tutanaklardaki sonuçları müşterilerimize doğrudan servis ediyoruz. Tutanaklar arasında bir ayrım gözetmiyor, tutanakları geliş sırasına göre hızlı bir şekilde iletiyoruz" denildi.
Her türlü siyasi tartışmadan bağımsız bir şekilde ajansın görevini sürdüreceği kaydedilen açıklamada, "Daha önce kamuoyuna açıkladığımız stratejiye uygun olarak, verileri abonelerimize daha sağlıklı ve dengeli bir şekilde iletebilmek amacıyla, sandıkların belli bir yüzdesi açılana kadar herhangi bir paylaşımda bulunmadık. Anadolu Ajansı, her türlü siyasi tartışmadan bağımsız bir şekilde görevine devam edecektir. Anadolu Ajansı olarak şirketimize yönelik her türlü mesnetsiz itham ve iddiaları reddediyor, dezenformasyon içeren tüm itham ve iddialara karşı yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı beyan ediyoruz" vurgusu yapıldı.