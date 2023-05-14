Kılıçdaroğlu: Yüzde 60'lar ile başlayan kurgu 50'nin altına düştü, bu gece uyumayacağız halkım
22:13 14.05.2023 (güncellendi: 22:20 14.05.2023)
© CHP/ALP EREN KAYACumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın Anadolu Meydanı'nda düzenlenen Ankara mitingine katılarak vatandaşlara hitap etti. Vatandaşlar, mitinge ilgi gösterdi.
© CHP/ALP EREN KAYA
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Bu gece uyumayacağız Halkım. YSK'yı uyarıyorum, illerdeki veri girişini sağlamak zorundasınız" ifadelerine yer verdi.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda YSK'yı uyardı. Kılıçdaroğlu paylaşımında şunları ifade etti:
"Yüzde 60'lar ile başlayan kurgu şu anda 50'nin altına düştü. Sandık müşahitleri ve seçim kurullarındaki görevlilerimiz bulundukları yerden asla ayrılmasın. Bu gece uyumayacağız Halkım. YSK'yı uyarıyorum, illerdeki veri girişini sağlamak zorundasınız."
Yüzde 60'lar ile başlayan kurgu şu anda 50'nin altına düştü. Sandık müşahitleri ve seçim kurullarındaki görevlilerimiz bulundukları yerden asla ayrılmasın. Bu gece uyumayacağız Halkım. YSK'yı uyarıyorum, illerdeki veri girişini sağlamak zorundasınız.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 14, 2023