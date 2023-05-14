AK Partili Yavuz: TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimlerinde açık ara öndeyiz

"Panik havası ile kurumları suçlamanın anlamı yok. Madem sandıkta aylardır önlem alıyorsunuz, öngörünüz olur. Bizim de öngörümüz var. Bizi bağlayacak olan, ıslak imzalı tutanaklardır. Şöyle deniyor, 'İtirazlar ediyor AK Parti, o yüzden önde deniyor' Hayır bu itirazlar çok uzun zaman almaz, çok da fazla itiraz yok açıkçası. Salı günü saat 15'e kadar her parti itirazda bulunabilir. Şu anda tüm Türkiye'yi tarıyoruz. Şu an geldiğimiz noktada açık ara öndeyiz"