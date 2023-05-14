https://sputniknews.com.tr/20230514/ak-partili-yavuz-madem-sandikta-aylardir-onlem-aliyorsunuz-ongorunuz-olur-1071091090.html
AK Partili Yavuz: TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimlerinde açık ara öndeyiz
AK Partili Yavuz: TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimlerinde açık ara öndeyiz
AK Partili Ali İhsan Yavuz seçimde gelinen son duruma ilişkin açıklama yaptı ve "TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimlerinde açık ara öndeyiz" dedi. 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T21:54+0300
2023-05-14T21:54+0300
2023-05-14T22:04+0300
2023 türkiye seçimleri
ali ihsan yavuz
ak parti
ankara
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0e/1071091300_181:0:1461:720_1920x0_80_0_0_f16c627c71ca13c68a22995e0a2eaf1f.jpg
Ali İhsan Yavuz parti genel merkezinde, oy sayımında gelinen son durumu değerlendirdi.AK Partili Yavuz'un açıklamasından öne çıkanlar şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20230514/ekrem-imamoglu-ve-mansur-yavas-yeniden-basin-toplantisi-duzenliyor-1071088891.html
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0e/1071091300_341:0:1301:720_1920x0_80_0_0_e519e6692e1612977706e6fe47e0dcde.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ali ihsan yavuz, ak parti, ankara
ali ihsan yavuz, ak parti, ankara
AK Partili Yavuz: TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimlerinde açık ara öndeyiz
21:54 14.05.2023 (güncellendi: 22:04 14.05.2023) Abone ol
AK Partili Ali İhsan Yavuz seçimde gelinen son duruma ilişkin açıklama yaptı ve "TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimlerinde açık ara öndeyiz" dedi.
Ali İhsan Yavuz parti genel merkezinde, oy sayımında gelinen son durumu değerlendirdi.
AK Partili Yavuz'un açıklamasından öne çıkanlar şöyle:
"Panik havası ile kurumları suçlamanın anlamı yok. Madem sandıkta aylardır önlem alıyorsunuz, öngörünüz olur. Bizim de öngörümüz var. Bizi bağlayacak olan, ıslak imzalı tutanaklardır. Şöyle deniyor, 'İtirazlar ediyor AK Parti, o yüzden önde deniyor' Hayır bu itirazlar çok uzun zaman almaz, çok da fazla itiraz yok açıkçası. Salı günü saat 15'e kadar her parti itirazda bulunabilir. Şu anda tüm Türkiye'yi tarıyoruz. Şu an geldiğimiz noktada açık ara öndeyiz"