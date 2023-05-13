https://sputniknews.com.tr/20230513/sudanin-bm-daimi-temsilcisi-bmgknin-mudahil-olmasini-tercih-etmiyoruz-1071025495.html

Sudan'ın BM Daimi Temsilcisi: BMGK'nın müdahil olmasını tercih etmiyoruz

Sudan'ın BM Daimi Temsilcisi: BMGK'nın müdahil olmasını tercih etmiyoruz

Sudan'ın BM Daimi Temsilcisi Al-Harith Idriss Al-Harith Mohamed, Sudan'daki çatışmalara BM Güvenlik Konseyi'nin müdahil olmasını tercih etmediklerini söyledi. 13.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-13T01:07+0300

2023-05-13T01:07+0300

2023-05-13T01:07+0300

dünya

sudan

bmgk

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

çatışma

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Sudan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Al-Harith Idriss Al-Harith Mohamed, New York'taki BM binasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Sudan hükümeti ve ordusunun saldırı değil savunma pozisyonunda olduğunu kaydeden Al-Harith Mohamed, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) farklı kesimler arasında yetkisini kaybettiğini, yağmalamaların da bu gruplar tarafından gerçekleştiğini savundu.Al-Harith Mohamed, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) rolü hakkındaki bir soruya ise "Dürüst olmak gerekirse BMGK'nin müdahil olmasını tercih etmiyoruz." diye konuştu.BMGK'nın 'bölünmüş' olduğunu belirten Al-Harith Mohamed,"Afrika Birliği'nin silahlarını susturacağına ve Afrika sorunlarına Afrikalı çözümler bulacağına inanıyoruz." dedi.Al-Harith Mohamed, BMGK'nın Sudan meselesini yeterli düzeyde ele aldığını, daha fazla müdahil olmasının BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de iyi niyet girişimlerini olumsuz etkileyeceğini değerlendirdi.BMGK'nın 'yumuşak bir tutum' sergilemesi gerektiğini kaydeden Al-Harith Mohamed, "BMGK'nın dahil olması, Afrika Birliği'nin girişimlerini de felç edebilir. Bu nedenle BMGK'nin güçlü bir dil ya da sert adımlarda müdahil olmasını tercih etmiyoruz" açıklamasında bulundu.Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışmaHartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.Ordu ile HDK arasında 'HDK'nin tamamen orduya katılmasını' öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.Dünya Sağlık Örgütü, çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısının 604'e, yaralananların sayısının 5 bin 127'ye yükseldiğini açıklamıştı.

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sudan, bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), çatışma