https://sputniknews.com.tr/20230513/msb-pence-kilit-harekati-bolgesinde-1-asker-sehit-oldu-1071023573.html

MSB: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu

MSB: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından taciz atışı sonucu 1 askerin hayatını kaybettiğini... 13.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-13T00:01+0300

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türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

pençe-kilit harekatı

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MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 Mayıs 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz atışı sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük şehit olmuştur. Bölücü terör örgütünce yapılan tacize derhal karşılık verilmiş ve ilk belirlemelere göre 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadeleri yer aldı.

türkiye

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milli savunma bakanlığı (msb), pençe-kilit harekatı