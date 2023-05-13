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Dünyanın en yaşlı vahşi aslanlarından Loonkiito, Kenya'da köy sakinlerince öldürüldü
Dünyanın en yaşlı vahşi aslanlarından Loonkiito, Kenya'da köy sakinlerince öldürüldü
Dünyanın en yaşlı vahşi aslanlarından Loonkiito, Kenya'da köylüler tarafından mızrakla öldürüldü. 13.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-13T00:00+0300
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yaşam
aslan
kenya şilini
dünya doğayı koruma vakfı
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Kenya Doğal Yaşam Servisi (KWS) Sözcüsü Paul Jinaro, BBC’ye yaptığı açıklamada, 19 yaşındaki erkek aslan Loonkiito’nun ülkenin güneyindeki Amboseli Ulusal Parkı’na sınır olan Olkelunyiet köyünde 10 Mayıs akşamı öldürüldüğünü belirtti.Jinaro, "çelimsiz ve yaşlı aslanın" yiyecek bulmak için Amboseli Ulusal Parkı'ndan çıktığını ve köye girdiğini söyledi.Yaşlı aslanın, köylüler tarafından mızrakla öldürüldüğü kaydedildi.Aslanları koruma kuruluşu Lion Guardians, Loonkiito'nun "ekosistemdeki ve muhtemelen Afrika’daki en yaşlı erkek aslan olduğunu" bildirdi.Dünya Doğayı Koruma Vakfı'na (WWF) göre vahşi doğada ortalama ömürleri 13 yıl olan aslanların çoğu Afrika’da ve bir kısmı da Hindistan'da yaşıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230512/iyi-ki-dogdun-bobi-dunyanin-en-yasli-kopegi-31-yasgununu-kutladi-1070990238.html
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aslan, kenya şilini, dünya doğayı koruma vakfı
aslan, kenya şilini, dünya doğayı koruma vakfı

Dünyanın en yaşlı vahşi aslanlarından Loonkiito, Kenya'da köy sakinlerince öldürüldü

00:00 13.05.2023
© Sputnik / Виталий АньковAslan
Aslan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2023
© Sputnik / Виталий Аньков
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Dünyanın en yaşlı vahşi aslanlarından Loonkiito, Kenya'da köylüler tarafından mızrakla öldürüldü.
Kenya Doğal Yaşam Servisi (KWS) Sözcüsü Paul Jinaro, BBC’ye yaptığı açıklamada, 19 yaşındaki erkek aslan Loonkiito’nun ülkenin güneyindeki Amboseli Ulusal Parkı’na sınır olan Olkelunyiet köyünde 10 Mayıs akşamı öldürüldüğünü belirtti.
Jinaro, "çelimsiz ve yaşlı aslanın" yiyecek bulmak için Amboseli Ulusal Parkı'ndan çıktığını ve köye girdiğini söyledi.
Dünya Doğayı Koruma Vakfı
Yaşlı aslanın, köylüler tarafından mızrakla öldürüldüğü kaydedildi.
Aslanları koruma kuruluşu Lion Guardians, Loonkiito'nun "ekosistemdeki ve muhtemelen Afrika’daki en yaşlı erkek aslan olduğunu" bildirdi.
Dünya Doğayı Koruma Vakfı'na (WWF) göre vahşi doğada ortalama ömürleri 13 yıl olan aslanların çoğu Afrika’da ve bir kısmı da Hindistan'da yaşıyor.
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