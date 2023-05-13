https://sputniknews.com.tr/20230513/cumhurbaskani-adayi-ve-chp-genel-baskani-kilicdaroglu-anitkabiri-ziyaret-etti-1071033576.html
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti. 13.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-13T15:38+0300
2023-05-13T15:38+0300
2023-05-13T15:41+0300
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
anıtkabir
ziyaret
resmi ziyaret
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Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki partililerle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.Mozoleye karanfil bırakan Kılıçdaroğlu, Anıtkabir merdivenlerinde vatandaşlarla fotoğraf çektirdi, gençlerle sohbet etti.Kılıçdaroğlu daha sonra Anıtkabir'den ayrıldı.
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kemal kılıçdaroğlu, anıtkabir, ziyaret, resmi ziyaret
kemal kılıçdaroğlu, anıtkabir, ziyaret, resmi ziyaret
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti
15:38 13.05.2023 (güncellendi: 15:41 13.05.2023) Abone ol
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti.
Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki partililerle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.
Mozoleye karanfil bırakan Kılıçdaroğlu, Anıtkabir merdivenlerinde vatandaşlarla fotoğraf çektirdi, gençlerle sohbet etti.
Kılıçdaroğlu daha sonra Anıtkabir'den ayrıldı.