https://sputniknews.com.tr/20230513/almanya-icisleri-bakani-rus-ve-belaruslu-sporculara-vize-verilmemeli-1071026537.html
Almanya İçişleri Bakanı: Rus ve Belaruslu sporculara vize verilmemeli
Almanya İçişleri Bakanı: Rus ve Belaruslu sporculara vize verilmemeli
Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Rusya ve Belarus'tan gelen sporculara, ülkede düzenlenen uluslararası müsabakalara katılamamaları için vize verilmemesi... 13.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-13T02:13+0300
2023-05-13T02:13+0300
2023-05-13T02:13+0300
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Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, dün federal eyaletlerin spor bakanlarının katıldığı konferansta açıklamalarda bulundu.Die Welt gazetesinin aktardığına göre Faeser, "Eğer Dışişleri Bakanlığı da benimle aynı fikirde olursa, Rus ve Belaruslu sporculara Almanya'ya giriş vizesi vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.Bakan, bu hamlenin Rusya'nın spor etkinliklerini 'propaganda alanı' olarak kullanmasını önlemek için gerekli olduğunu iddia etti.Öte yandan bakanlar, konferans sırasında Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) Rus ve Belaruslu sporcuların tarafsız olarak yarışmalarına izin verilmesi yönündeki tavsiyelerine oybirliğiyle karşı çıktı.26 Mart'ta IOC, uluslararası spor federasyonlarına, Rusya'nın Ukrayna'da devam eden askeri operasyonunu desteklememeleri ve Rus ordusu veya güvenlik kurumlarıyla sözleşmeli olmamaları koşuluyla Rus sporcuların tarafsız olarak müsabakalara katılmalarına izin vermeleri yönünde bir tavsiye kararı yayınlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230512/uluslararasi-halter-federasyonundan-ruslara-yarismalara-katilma-izni-1071023015.html
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almanya, rusya, vize, sporcu, belarus, ukrayna
Almanya İçişleri Bakanı: Rus ve Belaruslu sporculara vize verilmemeli
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Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Rusya ve Belarus'tan gelen sporculara, ülkede düzenlenen uluslararası müsabakalara katılamamaları için vize verilmemesi gerektiğini savundu.
Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, dün federal eyaletlerin spor bakanlarının katıldığı konferansta açıklamalarda bulundu.
Die Welt gazetesinin aktardığına göre Faeser, "Eğer Dışişleri Bakanlığı da benimle aynı fikirde olursa, Rus ve Belaruslu sporculara Almanya'ya giriş vizesi vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Bakan, bu hamlenin Rusya'nın spor etkinliklerini 'propaganda alanı' olarak kullanmasını önlemek için gerekli olduğunu iddia etti.
Öte yandan bakanlar, konferans sırasında Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) Rus ve Belaruslu sporcuların tarafsız olarak yarışmalarına izin verilmesi yönündeki tavsiyelerine oybirliğiyle karşı çıktı.
26 Mart'ta IOC, uluslararası spor federasyonlarına, Rusya'nın Ukrayna'da devam eden askeri operasyonunu desteklememeleri ve Rus ordusu veya güvenlik kurumlarıyla sözleşmeli olmamaları koşuluyla Rus sporcuların tarafsız olarak müsabakalara katılmalarına izin vermeleri yönünde bir tavsiye kararı yayınlamıştı.