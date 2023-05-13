https://sputniknews.com.tr/20230513/almanya-icisleri-bakani-rus-ve-belaruslu-sporculara-vize-verilmemeli-1071026537.html

Almanya İçişleri Bakanı: Rus ve Belaruslu sporculara vize verilmemeli

Almanya İçişleri Bakanı: Rus ve Belaruslu sporculara vize verilmemeli

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Rusya ve Belarus'tan gelen sporculara, ülkede düzenlenen uluslararası müsabakalara katılamamaları için vize verilmemesi... 13.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-13T02:13+0300

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ukrayna krizi

almanya

rusya

vize

sporcu

belarus

ukrayna

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Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, dün federal eyaletlerin spor bakanlarının katıldığı konferansta açıklamalarda bulundu.Die Welt gazetesinin aktardığına göre Faeser, "Eğer Dışişleri Bakanlığı da benimle aynı fikirde olursa, Rus ve Belaruslu sporculara Almanya'ya giriş vizesi vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.Bakan, bu hamlenin Rusya'nın spor etkinliklerini 'propaganda alanı' olarak kullanmasını önlemek için gerekli olduğunu iddia etti.Öte yandan bakanlar, konferans sırasında Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) Rus ve Belaruslu sporcuların tarafsız olarak yarışmalarına izin verilmesi yönündeki tavsiyelerine oybirliğiyle karşı çıktı.26 Mart'ta IOC, uluslararası spor federasyonlarına, Rusya'nın Ukrayna'da devam eden askeri operasyonunu desteklememeleri ve Rus ordusu veya güvenlik kurumlarıyla sözleşmeli olmamaları koşuluyla Rus sporcuların tarafsız olarak müsabakalara katılmalarına izin vermeleri yönünde bir tavsiye kararı yayınlamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230512/uluslararasi-halter-federasyonundan-ruslara-yarismalara-katilma-izni-1071023015.html

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