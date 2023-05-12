https://sputniknews.com.tr/20230512/uluslararasi-halter-federasyonundan-ruslara-yarismalara-katilma-izni-1071023015.html

Uluslararası Halter Federasyonu’ndan Ruslara yarışmalara katılma izni

Uluslararası Halter Federasyonu’ndan Ruslara yarışmalara katılma izni

Uluslararası Halter Federasyonu (IWF) İcra Komitesi, Rus ve Belaruslu sporcuların yarışmalara katılmasına izin verdi. 12.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-12T23:27+0300

2023-05-12T23:27+0300

2023-05-12T23:27+0300

spor

uluslararası halter federasyonu (iwf)

rusya

belarus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/17/1057829301_0:81:1200:756_1920x0_80_0_0_e1aa0561341729cf0ce7e46b157a32c7.png

Açıklamada, “IWF İcra Komitesi, bugün çevrimiçi yapılan toplantının ardından, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) uluslararası federasyonlara ve spor etkinlikleri organizatörlerine, Rusya veya Belarus pasaportuna sahip sporcuların uluslararası yarışmalara katılımına ilişkin tavsiyesini onaylamaya ve uygulamaya karar verdi” ifadelerine yer verildi.Sporcuların tarafsız statüde yarışmalarına izin verileceği belirtildi. Bağımsız ajansların, IOC’un tavsiyesine uygun olarak, potansiyel katılımcıları, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatıyla ilgili duruşlarına göre değerlendireceği kaydedildi.IOC, uluslararası federasyonlara, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekata destek vermeyen Rus sporculara tarafsız statüde yarışmalara almayı tavsiye etmişti.

rusya

belarus

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uluslararası halter federasyonu (iwf), rusya, belarus