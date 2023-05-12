https://sputniknews.com.tr/20230512/uluslararasi-halter-federasyonundan-ruslara-yarismalara-katilma-izni-1071023015.html
Uluslararası Halter Federasyonu’ndan Ruslara yarışmalara katılma izni
Uluslararası Halter Federasyonu’ndan Ruslara yarışmalara katılma izni
Uluslararası Halter Federasyonu (IWF) İcra Komitesi, Rus ve Belaruslu sporcuların yarışmalara katılmasına izin verdi. 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T23:27+0300
2023-05-12T23:27+0300
2023-05-12T23:27+0300
spor
uluslararası halter federasyonu (iwf)
rusya
belarus
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Açıklamada, “IWF İcra Komitesi, bugün çevrimiçi yapılan toplantının ardından, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) uluslararası federasyonlara ve spor etkinlikleri organizatörlerine, Rusya veya Belarus pasaportuna sahip sporcuların uluslararası yarışmalara katılımına ilişkin tavsiyesini onaylamaya ve uygulamaya karar verdi” ifadelerine yer verildi.Sporcuların tarafsız statüde yarışmalarına izin verileceği belirtildi. Bağımsız ajansların, IOC’un tavsiyesine uygun olarak, potansiyel katılımcıları, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatıyla ilgili duruşlarına göre değerlendireceği kaydedildi.IOC, uluslararası federasyonlara, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekata destek vermeyen Rus sporculara tarafsız statüde yarışmalara almayı tavsiye etmişti.
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uluslararası halter federasyonu (iwf), rusya, belarus
uluslararası halter federasyonu (iwf), rusya, belarus
Uluslararası Halter Federasyonu’ndan Ruslara yarışmalara katılma izni
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Uluslararası Halter Federasyonu (IWF) İcra Komitesi, Rus ve Belaruslu sporcuların yarışmalara katılmasına izin verdi.
Açıklamada, “IWF İcra Komitesi, bugün çevrimiçi yapılan toplantının ardından, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) uluslararası federasyonlara ve spor etkinlikleri organizatörlerine, Rusya veya Belarus pasaportuna sahip sporcuların uluslararası yarışmalara katılımına ilişkin tavsiyesini onaylamaya ve uygulamaya karar verdi” ifadelerine yer verildi.
Sporcuların tarafsız statüde yarışmalarına izin verileceği belirtildi. Bağımsız ajansların, IOC’un tavsiyesine uygun olarak, potansiyel katılımcıları, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatıyla ilgili duruşlarına göre değerlendireceği kaydedildi.
IOC, uluslararası federasyonlara, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekata destek vermeyen Rus sporculara tarafsız statüde yarışmalara almayı tavsiye etmişti.