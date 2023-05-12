https://sputniknews.com.tr/20230512/nufus-ve-vatandaslik-isleri-genel-mudurlugunden-secim-aciklamasi-1070997004.html
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden seçim açıklaması
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden seçim açıklaması
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, nüfus müdürlüklerinin 13-14 Mayıs’ta açık olacağını açıkladı. 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T14:24+0300
2023-05-12T14:24+0300
2023-05-12T14:24+0300
2023 türkiye seçimleri
seçim
nüfus
nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğü
kimlik
çipli kimlik kartı
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü seçimler öncesinde kimlik kartlarına ilişkin bir açıklama yaptı.Açıklama şu şekilde:
https://sputniknews.com.tr/20230512/turkcellden-altyapi-calismalari-ile-ilgili-aciklama-1070996524.html
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seçim, nüfus, nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğü, kimlik, çipli kimlik kartı
seçim, nüfus, nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğü, kimlik, çipli kimlik kartı
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden seçim açıklaması
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, nüfus müdürlüklerinin 13-14 Mayıs’ta açık olacağını açıkladı.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü seçimler öncesinde kimlik kartlarına ilişkin bir açıklama yaptı.
"Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanacak vatandaşlarımızın T.C. kimlik kartı talepleri için nüfus müdürlüklerimiz 13-14 Mayıs’ta açık bulundurulacaktır."