https://sputniknews.com.tr/20230512/nufus-ve-vatandaslik-isleri-genel-mudurlugunden-secim-aciklamasi-1070997004.html

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden seçim açıklaması

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden seçim açıklaması

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, nüfus müdürlüklerinin 13-14 Mayıs’ta açık olacağını açıkladı. 12.05.2023, Sputnik Türkiye

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2023-05-12T14:24+0300

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2023 türkiye seçimleri

seçim

nüfus

nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğü

kimlik

çipli kimlik kartı

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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü seçimler öncesinde kimlik kartlarına ilişkin bir açıklama yaptı.Açıklama şu şekilde:

https://sputniknews.com.tr/20230512/turkcellden-altyapi-calismalari-ile-ilgili-aciklama-1070996524.html

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seçim, nüfus, nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğü, kimlik, çipli kimlik kartı