https://sputniknews.com.tr/20230512/turkcellden-altyapi-calismalari-ile-ilgili-aciklama-1070996524.html
Turkcell’den altyapı çalışmaları ile ilgili açıklama
Turkcell’den altyapı çalışmaları ile ilgili açıklama
Turkcell, sosyal medyada yayınlanan şirket içi bilgilendirme notunun paylaşılmasına ve bununla ilgili bazı iddialara karşı yazılı açıklama yaptı. Şirketten... 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T14:09+0300
2023-05-12T14:09+0300
2023-05-12T14:09+0300
2023 türkiye seçimleri
turkcell
seçim
önlem
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Turkcell’den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20230512/ysk-baskani-kesin-olmayan-sonuclari-ayni-gun-aciklayacagiz-1070989941.html
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turkcell, seçim, önlem
Turkcell’den altyapı çalışmaları ile ilgili açıklama
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Turkcell, sosyal medyada yayınlanan şirket içi bilgilendirme notunun paylaşılmasına ve bununla ilgili bazı iddialara karşı yazılı açıklama yaptı. Şirketten yapılan açıklamada, seçim günü sağlıklı ve kesintisiz hizmet vermek için çalışmalar yapıldığı belirtildi.
Turkcell’den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Kamuoyunun dikkatine, özellikle iletişim yoğunluğunun arttığı seçim gibi dönemlerde sağlıklı iletişim sağlanması ve iletişim altyapısının sürdürülebilirliği amacıyla önlemler alınması gerektiği hepimizin bildiği bir husustur. Bugün sosyal medyaya yansıyan mesajın kaynağı, Turkcell çalışanlarına yönelik olarak yapılan şirket içi bilgilendirme notundan ibarettir. Geçmiş yıllarda her seçim döneminde rutin olarak yapıldığı gibi bahsi geçen çalışma, Turkcell’in seçim günü tüm ülkeye sağlıklı ve kesintisiz iletişim hizmeti verebilmesi için teknik altyapının güçlendirilmesini, kötü niyetli erişimlerin engellemesini ve bilişim altyapılarına yönelik güvenlik tedbirlerini alınması gerekliliği amacıyla yapılmıştır. Seçim gecesi görevli ve yetkili olmayan Turkcell çalışanlarının herhangi bir aksaklığa veya olumsuzluğa neden olmaması hedeflenmektedir. Müşterilerimizi etkileyen herhangi bir durum söz konusu değildir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.''