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https://sputniknews.com.tr/20230512/kopekbaligi-balikci-teknesine-saldirdi-host-diyerek-kovmaya-calisti-1071004763.html
Köpekbalığı balıkçı teknesine saldırdı, 'Hoşt' diyerek kovmaya çalıştı
Köpekbalığı balıkçı teknesine saldırdı, 'Hoşt' diyerek kovmaya çalıştı
Antalya açıklarında bir balıkçının teknesinin etrafında uzun süre dolaşan köpekbalığı korku dolu dakikalar yaşattı. Balıkçı, zaman zaman teknenin motor kısmına... 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T16:42+0300
2023-05-12T16:42+0300
yaşam
köpekbalığı
saldırı
balıkçı gemisi
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Antalya’nın Konyaaltı ilçesi 3 kilometre açıklarında olduğu belirtilen görüntülerde, balık tutmak için tekneyle açılan Savaş Kaptan olarak bilinen Savaş Güzel'in teknesinin yanına bir anda köpekbalığı geldi. Güzel ve teknedeki arkadaşları neye uğradığını şaşırırken, köpekbalığı su yüzeyine çıkarak uzun süre tekne etrafında döndü. Oltası denizde olan Güzel, zaman zaman teknenin motor kısmına ısırık atan köpekbalığına 'Hoşt' diyerek tepki gösterdi.Yaklaşık 200 metre derinlikte olduklarını belirten Güzel, “Köpekbalığı yaklaşık 1 saattir teknemizi taciz ediyor. Motora saldırıyor. Pervaneye ısırık atıyor vallahi. Kafayı yemiş bu. Hareketlere bak. Manyak. Hoşt. Çok sıkıntılı bu. Ayağımı yıkarken bir baktım köpekbalığı dolaşıyor. Bir balık tutturmadı. Kardeşim gitsene, alo” diyerek köpekbalığına seslendi.‘Ağzında kanca var, ya acısı var ya da aç’"Burada dolaşıyor hep. Azında kanca var, ya onun acısı ya da aç hayvan" diyen Güzel, zaman zaman balık da attı.Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, çok sayıda kişi tarafından izlendi.
https://sputniknews.com.tr/20230103/koca-yurekli-sorfcu-karaya-vuran-yavru-kopekbaligini-yeniden-denize-tasidi-1065331489.html
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köpekbalığı, saldırı, balıkçı gemisi
köpekbalığı, saldırı, balıkçı gemisi

Köpekbalığı balıkçı teknesine saldırdı, 'Hoşt' diyerek kovmaya çalıştı

16:42 12.05.2023
© İHABalıkçı teknesine saldıran köpekbalığı
Balıkçı teknesine saldıran köpekbalığı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2023
© İHA
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Antalya açıklarında bir balıkçının teknesinin etrafında uzun süre dolaşan köpekbalığı korku dolu dakikalar yaşattı. Balıkçı, zaman zaman teknenin motor kısmına ısırık atan köpekbalığına, ‘Hoşt, bir balık tutturamadı, manyak' diyerek tepki gösterdi.
Antalya’nın Konyaaltı ilçesi 3 kilometre açıklarında olduğu belirtilen görüntülerde, balık tutmak için tekneyle açılan Savaş Kaptan olarak bilinen Savaş Güzel'in teknesinin yanına bir anda köpekbalığı geldi. Güzel ve teknedeki arkadaşları neye uğradığını şaşırırken, köpekbalığı su yüzeyine çıkarak uzun süre tekne etrafında döndü. Oltası denizde olan Güzel, zaman zaman teknenin motor kısmına ısırık atan köpekbalığına 'Hoşt' diyerek tepki gösterdi.
Yaklaşık 200 metre derinlikte olduklarını belirten Güzel, “Köpekbalığı yaklaşık 1 saattir teknemizi taciz ediyor. Motora saldırıyor. Pervaneye ısırık atıyor vallahi. Kafayı yemiş bu. Hareketlere bak. Manyak. Hoşt. Çok sıkıntılı bu. Ayağımı yıkarken bir baktım köpekbalığı dolaşıyor. Bir balık tutturmadı. Kardeşim gitsene, alo” diyerek köpekbalığına seslendi.

‘Ağzında kanca var, ya acısı var ya da aç’

"Burada dolaşıyor hep. Azında kanca var, ya onun acısı ya da aç hayvan" diyen Güzel, zaman zaman balık da attı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, çok sayıda kişi tarafından izlendi.
Sörf - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
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'Koca yürekli' sörfçü, karaya vuran yavru köpekbalığını kucağında denize taşıdı
3 Ocak, 14:37
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