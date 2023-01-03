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https://sputniknews.com.tr/20230103/koca-yurekli-sorfcu-karaya-vuran-yavru-kopekbaligini-yeniden-denize-tasidi-1065331489.html
'Koca yürekli' sörfçü, karaya vuran yavru köpekbalığını kucağında denize taşıdı
'Koca yürekli' sörfçü, karaya vuran yavru köpekbalığını kucağında denize taşıdı
Avustralya'da yaşayan bir sörfçü, kıyıya vurmuş bir köpekbalığını kucağında taşıyarak denize geri bıraktı. 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T14:37+0300
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yaşam
köpekbalığı
avustralya
sörf
sörf tahtası
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Yere basına yansıyan haberlere göre Paul Myles isimli Avustralyalı bir sörfçü, Victoria eyaletindeki Eastern View kenti yakınlarındaki bir sahilde kıyıya vurmuş köpekbalığı yavrusu buldu. Myles, köpekbalığını önce sörf tahtasının ucuyla iterek denize geri göndermeye çalıştı. Ancak bu yöntem işe yaramayınca sörfçü, yavru köpekbalığını kucağına aldı. Avustralya basınında 'koca yürekli sörfçü' olarak anılan adam, kucağında taşıdığı köpekbalığını doğal yaşam alanı olan okyanusa geri bıraktı. 55 yaşındaki sörfçü, yavru olmasına rağmen yine de ölümcül yaralanmalara sebep olabilecek köpekbalığını neden kucağına alıp ona yardım ettiği sorulduğunda ise, "Biraz yumuşak bir kalbim var" diye yanıt verdi.
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köpekbalığı, avustralya, sörf, sörf tahtası
köpekbalığı, avustralya, sörf, sörf tahtası

'Koca yürekli' sörfçü, karaya vuran yavru köpekbalığını kucağında denize taşıdı

14:37 03.01.2023 (güncellendi: 14:40 03.01.2023)
© AP Photo / Keith Birmingham/The Orange County RegisterSörf
Sörf - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
© AP Photo / Keith Birmingham/The Orange County Register
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Avustralya'da yaşayan bir sörfçü, kıyıya vurmuş bir köpekbalığını kucağında taşıyarak denize geri bıraktı.
Yere basına yansıyan haberlere göre Paul Myles isimli Avustralyalı bir sörfçü, Victoria eyaletindeki Eastern View kenti yakınlarındaki bir sahilde kıyıya vurmuş köpekbalığı yavrusu buldu.
Myles, köpekbalığını önce sörf tahtasının ucuyla iterek denize geri göndermeye çalıştı. Ancak bu yöntem işe yaramayınca sörfçü, yavru köpekbalığını kucağına aldı.
Avustralya basınında 'koca yürekli sörfçü' olarak anılan adam, kucağında taşıdığı köpekbalığını doğal yaşam alanı olan okyanusa geri bıraktı.
55 yaşındaki sörfçü, yavru olmasına rağmen yine de ölümcül yaralanmalara sebep olabilecek köpekbalığını neden kucağına alıp ona yardım ettiği sorulduğunda ise, "Biraz yumuşak bir kalbim var" diye yanıt verdi.
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