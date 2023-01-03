https://sputniknews.com.tr/20230103/koca-yurekli-sorfcu-karaya-vuran-yavru-kopekbaligini-yeniden-denize-tasidi-1065331489.html

'Koca yürekli' sörfçü, karaya vuran yavru köpekbalığını kucağında denize taşıdı

'Koca yürekli' sörfçü, karaya vuran yavru köpekbalığını kucağında denize taşıdı

Avustralya'da yaşayan bir sörfçü, kıyıya vurmuş bir köpekbalığını kucağında taşıyarak denize geri bıraktı. 03.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-03T14:37+0300

2023-01-03T14:37+0300

2023-01-03T14:40+0300

yaşam

köpekbalığı

avustralya

sörf

sörf tahtası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/03/1065331344_0:32:1001:595_1920x0_80_0_0_359d906f1b402b7d51ba603cb0ef4c6c.jpg

Yere basına yansıyan haberlere göre Paul Myles isimli Avustralyalı bir sörfçü, Victoria eyaletindeki Eastern View kenti yakınlarındaki bir sahilde kıyıya vurmuş köpekbalığı yavrusu buldu. Myles, köpekbalığını önce sörf tahtasının ucuyla iterek denize geri göndermeye çalıştı. Ancak bu yöntem işe yaramayınca sörfçü, yavru köpekbalığını kucağına aldı. Avustralya basınında 'koca yürekli sörfçü' olarak anılan adam, kucağında taşıdığı köpekbalığını doğal yaşam alanı olan okyanusa geri bıraktı. 55 yaşındaki sörfçü, yavru olmasına rağmen yine de ölümcül yaralanmalara sebep olabilecek köpekbalığını neden kucağına alıp ona yardım ettiği sorulduğunda ise, "Biraz yumuşak bir kalbim var" diye yanıt verdi.

avustralya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

köpekbalığı, avustralya, sörf, sörf tahtası