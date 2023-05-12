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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230512/kadirov-rusya-ulusal-muhafizlari-96-alayi-cecenistandan-ukraynaya-gitti-1070998658.html
Kadirov: Rusya Ulusal Muhafızları 96. alayı Çeçenistan'dan Ukrayna'ya gitti
Kadirov: Rusya Ulusal Muhafızları 96. alayı Çeçenistan'dan Ukrayna'ya gitti
Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, Çeçenistan'da konuşlu Rusya Ulusal Muhafızları 96. alayının Ukrayna'daki özel askeri... 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T15:01+0300
2023-05-12T15:03+0300
ukrayna krizi
rusya
ramzan kadirov
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Telegram hesabından açıklama yapan Kadirov, Rusya Ulusal Muhafızları'nın en yüksek muharebe kabiliyetine sahip birimlerinden biri olan 96. operasyon alayının Ukrayna'ya gittiğini belirtti.Alaydaki askerlerin zengin bir muharebe deneyimine sahip olduğunu ve özel askeri harekat kapsamında en zorlu mevzilerde ve özel operasyonlarda görev aldığını anlatan Kadirov, "Bu nedenle onların beceri ve kabiliyetleri, Ukraynalı ve NATO'lu haydutlardan çok daha yüksek" ifadelerini kullandı.Her bir askerin satanizmin her türlü tezahürünü bulma ve yok etme konusunda her zamanki gibi kararlı olduğunu söyleyen Kadirov, "Karşı tarafta bu tür bir karanlığı destekleyen insanların olması, savaşçılarımıza en güçlü motivasyonu sağlıyor" diye ekledi.Geçen hafta Kadirov, Ahmat isimli Çeçen askeri birliğini, Ukrayna güçleri ile sert çatışmaların yaşandığı Artyomovsk'a (Bahmut) göndermek için Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iznini istemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230507/cecenistan-lideri-kadirov-birliklerini-artyomovska-gondermek-icin-putinden-izin-istedi-1070742557.html
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rusya, ramzan kadirov, çeçenistan

Kadirov: Rusya Ulusal Muhafızları 96. alayı Çeçenistan'dan Ukrayna'ya gitti

15:01 12.05.2023 (güncellendi: 15:03 12.05.2023)
© Sputnik / Sergey Guneev / Multimedya arşivine gidinRamzan Kadirov
Ramzan Kadirov - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2023
© Sputnik / Sergey Guneev
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Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, Çeçenistan'da konuşlu Rusya Ulusal Muhafızları 96. alayının Ukrayna'daki özel askeri harekat bölgesine intikal ettiğini duyurdu.
Telegram hesabından açıklama yapan Kadirov, Rusya Ulusal Muhafızları'nın en yüksek muharebe kabiliyetine sahip birimlerinden biri olan 96. operasyon alayının Ukrayna'ya gittiğini belirtti.

Alaydaki askerlerin zengin bir muharebe deneyimine sahip olduğunu ve özel askeri harekat kapsamında en zorlu mevzilerde ve özel operasyonlarda görev aldığını anlatan Kadirov, "Bu nedenle onların beceri ve kabiliyetleri, Ukraynalı ve NATO'lu haydutlardan çok daha yüksek" ifadelerini kullandı.

Her bir askerin satanizmin her türlü tezahürünü bulma ve yok etme konusunda her zamanki gibi kararlı olduğunu söyleyen Kadirov, "Karşı tarafta bu tür bir karanlığı destekleyen insanların olması, savaşçılarımıza en güçlü motivasyonu sağlıyor" diye ekledi.

Geçen hafta Kadirov, Ahmat isimli Çeçen askeri birliğini, Ukrayna güçleri ile sert çatışmaların yaşandığı Artyomovsk'a (Bahmut) göndermek için Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iznini istemişti.
Ramzan Kadirov - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2023
Ukrayna krizi
Çeçenistan lideri Kadırov, birliklerini Artyomovsk’a göndermek için Putin’den izin istedi
7 Mayıs, 13:24
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