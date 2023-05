Kadirov: Rusya Ulusal Muhafızları 96. alayı Çeçenistan'dan Ukrayna'ya gitti

Telegram hesabından açıklama yapan Kadirov, Rusya Ulusal Muhafızları'nın en yüksek muharebe kabiliyetine sahip birimlerinden biri olan 96. operasyon alayının Ukrayna'ya gittiğini belirtti.



Alaydaki askerlerin zengin bir muharebe deneyimine sahip olduğunu ve özel askeri harekat kapsamında en zorlu mevzilerde ve özel operasyonlarda görev aldığını anlatan Kadirov, "Bu nedenle onların beceri ve kabiliyetleri, Ukraynalı ve NATO'lu haydutlardan çok daha yüksek" ifadelerini kullandı.



Her bir askerin satanizmin her türlü tezahürünü bulma ve yok etme konusunda her zamanki gibi kararlı olduğunu söyleyen Kadirov, "Karşı tarafta bu tür bir karanlığı destekleyen insanların olması, savaşçılarımıza en güçlü motivasyonu sağlıyor" diye ekledi.



Geçen hafta Kadirov, Ahmat isimli Çeçen askeri birliğini, Ukrayna güçleri ile sert çatışmaların yaşandığı Artyomovsk'a (Bahmut) göndermek için Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iznini istemişti.