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IMF’den temerrüt uyarısı: Ciddi yansımaları olur
IMF’den temerrüt uyarısı: Ciddi yansımaları olur
IMF Sözcüsü Julie Kozack, ABD'nin temerrüde düşmesinin "ciddi yansımaları" olacağı konusunda uyarıda bulunarak, "ABD'nin temerrüde düşmesi durumunda bunun... 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T00:25+0300
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ekonomi
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uluslararası para fonu (imf)
temerrüt
julie kozack
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Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, ABD'nin temerrüde düşmesi halinde bu durumun sadece ABD için değil, küresel ekonomi için de çok ciddi yansımaları olacağı uyarısında bulundu.Kozack, düzenlediği basın toplantısında, küresel ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.ABD'deki borç limiti krizine ilişkin soruları yanıtlayan Kozack, bu tartışmaların küresel ekonomi için çok zor bir dönemde gerçekleştiğini söyledi.Kozack, "ABD'nin temerrüde düşmesi durumunda bunun sadece ABD için değil, küresel ekonomi için de çok ciddi yansımaları olacağını değerlendiriyoruz" dedi.Sözcü Kozack, konunun mümkün olan en kısa sürede çözülmesi ve bir araya gelinerek acilen bir fikir birliğine varılması için taraflara çağrı yaptı.Söz konusu krizin hem ABD ekonomisi hem de küresel ekonomi üzerindeki ciddi yansımalarından endişe duyduklarını ifade eden Kozack, ABD'nin olası bir temerrüde düşmesinin sonuçlarından birinin daha yüksek faiz oranları ve daha geniş kapsamda istikrarsızlık olduğunu vurguladı.'Yüksek faiz ortamında politika yapıcıların tetikte olması çok önemli'Julie Kozack, ABD'de bölgesel bankalara ilişkin endişelere değinirken, ABD'de bazı bankalarda açıkça bazı kırılganlıklar görüldüğünü söyledi.Kozack, düşük faizli bir dönemden yüksek faizli bir döneme geçişin bu durumda etkili olduğuna işaret ederek, "Bu geçiş oldukça hızlı gerçekleştiğinden bazı bankalarda, özellikle ABD'de, bazı kırılganlıkları ortaya çıkardı" dedi.ABD'de yetkililerin bankacılık sektöründeki kırılganlıkları gidermek için hızlı adımlar attığını ve atılan kararlı adımları memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Kozack, "Ancak bu yeni yüksek faiz ortamında daha gizli kırılganlıklar ortaya çıkabileceğinden politika yapıcıların tetikte olması çok önemli" diye konuştu.Tahıl Girişimi'nin önemiKaradeniz Tahıl Girişimi'nin başarısız olma olasılığının küresel ekonomiye ve gıda güvenliğine etkilerine ilişkin soru üzerine Kozack, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin küresel ekonomi için önemini vurguladı.Birçok ülkenin gıda güvensizliği sorunlarıyla karşı karşıya olduğuna işaret eden Kozack, gıda güvensizliğini azaltmaya yardımcı olmak için alınabilecek tüm önlemlerin alınmasının çok önemli olduğunu kaydetti.
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imf, imf, uluslararası para fonu (imf), temerrüt, julie kozack
imf, imf, uluslararası para fonu (imf), temerrüt, julie kozack

IMF’den temerrüt uyarısı: Ciddi yansımaları olur

00:25 12.05.2023
© Sputnik / Наталья СеливерстоваUluslararası Para Fonu (IMF)
Uluslararası Para Fonu (IMF) - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2023
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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IMF Sözcüsü Julie Kozack, ABD'nin temerrüde düşmesinin "ciddi yansımaları" olacağı konusunda uyarıda bulunarak, "ABD'nin temerrüde düşmesi durumunda bunun sadece ABD için değil, küresel ekonomi için de çok ciddi yansımaları olacağını değerlendiriyoruz" dedi.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, ABD'nin temerrüde düşmesi halinde bu durumun sadece ABD için değil, küresel ekonomi için de çok ciddi yansımaları olacağı uyarısında bulundu.
Kozack, düzenlediği basın toplantısında, küresel ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ABD'deki borç limiti krizine ilişkin soruları yanıtlayan Kozack, bu tartışmaların küresel ekonomi için çok zor bir dönemde gerçekleştiğini söyledi.
Kozack, "ABD'nin temerrüde düşmesi durumunda bunun sadece ABD için değil, küresel ekonomi için de çok ciddi yansımaları olacağını değerlendiriyoruz" dedi.
Sözcü Kozack, konunun mümkün olan en kısa sürede çözülmesi ve bir araya gelinerek acilen bir fikir birliğine varılması için taraflara çağrı yaptı.
Söz konusu krizin hem ABD ekonomisi hem de küresel ekonomi üzerindeki ciddi yansımalarından endişe duyduklarını ifade eden Kozack, ABD'nin olası bir temerrüde düşmesinin sonuçlarından birinin daha yüksek faiz oranları ve daha geniş kapsamda istikrarsızlık olduğunu vurguladı.

'Yüksek faiz ortamında politika yapıcıların tetikte olması çok önemli'

Julie Kozack, ABD'de bölgesel bankalara ilişkin endişelere değinirken, ABD'de bazı bankalarda açıkça bazı kırılganlıklar görüldüğünü söyledi.
Kozack, düşük faizli bir dönemden yüksek faizli bir döneme geçişin bu durumda etkili olduğuna işaret ederek, "Bu geçiş oldukça hızlı gerçekleştiğinden bazı bankalarda, özellikle ABD'de, bazı kırılganlıkları ortaya çıkardı" dedi.
ABD'de yetkililerin bankacılık sektöründeki kırılganlıkları gidermek için hızlı adımlar attığını ve atılan kararlı adımları memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Kozack, "Ancak bu yeni yüksek faiz ortamında daha gizli kırılganlıklar ortaya çıkabileceğinden politika yapıcıların tetikte olması çok önemli" diye konuştu.

Tahıl Girişimi'nin önemi

Karadeniz Tahıl Girişimi'nin başarısız olma olasılığının küresel ekonomiye ve gıda güvenliğine etkilerine ilişkin soru üzerine Kozack, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin küresel ekonomi için önemini vurguladı.
Birçok ülkenin gıda güvensizliği sorunlarıyla karşı karşıya olduğuna işaret eden Kozack, gıda güvensizliğini azaltmaya yardımcı olmak için alınabilecek tüm önlemlerin alınmasının çok önemli olduğunu kaydetti.
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