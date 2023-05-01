https://sputniknews.com.tr/20230501/imf-baskani-georgieva-dolardan-kademeli-vazgecisi-gozlemliyoruz-1070453938.html
IMF Başkanı Georgieva: Dolardan kademeli vazgeçişi gözlemliyoruz
IMF Başkanı Georgieva: Dolardan kademeli vazgeçişi gözlemliyoruz
IMF Başkanı Kristalina Georgieva, dünya genelinde dolar kullanımından kademeli vazgeçişin gözlemlendiğini belirtti. 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T20:42+0300
2023-05-01T20:42+0300
2023-05-01T20:42+0300
ekonomi
dolar
kristalina georgieva
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Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Washington’daki Milken Institute’ün düzenlediği bir platformda, doların geleceğini değerlendirdi.Georgieva, “Gerçekten de dolardan kademeli vazgeçiş gözlemleniyor. Ama ben doların alternatifini görmüyorum. En azından yakın zamanda yok” ifadesini kullandı.IMF Başkanı, dolardan vazgeçme eğiliminin endişe kaynağı olmadığını söyledi.
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dolar, kristalina georgieva
dolar, kristalina georgieva
IMF Başkanı Georgieva: Dolardan kademeli vazgeçişi gözlemliyoruz
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IMF Başkanı Kristalina Georgieva, dünya genelinde dolar kullanımından kademeli vazgeçişin gözlemlendiğini belirtti.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Washington’daki Milken Institute’ün düzenlediği bir platformda, doların geleceğini değerlendirdi.
Georgieva, “Gerçekten de dolardan kademeli vazgeçiş gözlemleniyor. Ama ben doların alternatifini görmüyorum. En azından yakın zamanda yok” ifadesini kullandı.
IMF Başkanı, dolardan vazgeçme eğiliminin endişe kaynağı olmadığını söyledi.