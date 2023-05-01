https://sputniknews.com.tr/20230501/imf-baskani-georgieva-dolardan-kademeli-vazgecisi-gozlemliyoruz-1070453938.html

IMF Başkanı Georgieva: Dolardan kademeli vazgeçişi gözlemliyoruz

IMF Başkanı Georgieva: Dolardan kademeli vazgeçişi gözlemliyoruz

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, dünya genelinde dolar kullanımından kademeli vazgeçişin gözlemlendiğini belirtti. 01.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-01T20:42+0300

2023-05-01T20:42+0300

2023-05-01T20:42+0300

ekonomi

dolar

kristalina georgieva

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Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Washington’daki Milken Institute’ün düzenlediği bir platformda, doların geleceğini değerlendirdi.Georgieva, “Gerçekten de dolardan kademeli vazgeçiş gözlemleniyor. Ama ben doların alternatifini görmüyorum. En azından yakın zamanda yok” ifadesini kullandı.IMF Başkanı, dolardan vazgeçme eğiliminin endişe kaynağı olmadığını söyledi.

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dolar, kristalina georgieva