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https://sputniknews.com.tr/20230512/eski-pakistan-basbakani-han-mahkeme-salonuna-getirildi-1070989106.html
Eski Pakistan Başbakanı Han mahkeme salonuna getirildi
Eski Pakistan Başbakanı Han mahkeme salonuna getirildi
ABD yanlısı koalisyon tarafından 'meclis darbesiyle' başbakanlıktan düşürülen İmran Han, hakkında açılan davaların görülmesi için mahkemeye getirildi. 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T11:29+0300
2023-05-12T11:34+0300
dünya
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imran han
gözaltı
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Eski Başbakan Han bugün, yargılandığı davalardan birinde kefalet talebinin görüşülmesi için yeniden Yüksek Mahkeme'nin huzuruna çıkacak.Han'ın mahkeme binasına yoğun güvenlik önlemleri altında getirildiği görüldü.Han'ın partisi, eski başbakanın destekçilerinin mahkeme binası önünde toplanarak kendisiyle dayanışma içinde olduklarını göstereceğini duyurdu.Han'ın duruşmanın ardından bir konuşma yapması bekleniyor.Rusya'nın Ukrayna özel harekatının başladığı dönemde Moskova'yı ziyaret ederek ilişkileri geliştirmesinin akabinde 'meclis darbesiyle' devrilen eski Pakistan Başbakanı İmran Han, hakkında açılan onlarca davayla başa çıkmakta zorlanırken kendini gözaltında bulmuştu.Ülkenin en üst mahkemesinin İmran Han'ın gözaltına alınmasının yasalara aykırı ve dolayısıyla geçersiz olduğu kararını açıklayan Başyargıç Umar Ata Bandial, eski başbakanın derhal serbest bırakılmasını istemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230511/pakistan-yuksek-mahkemesi-yasadisi-sekilde-gozaltina-alinan-imran-han-derhal-serbest-birakilmali-1070959834.html
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pakistan, imran han, gözaltı
pakistan, imran han, gözaltı

Eski Pakistan Başbakanı Han mahkeme salonuna getirildi

11:29 12.05.2023 (güncellendi: 11:34 12.05.2023)
© AFP 2023 / FAROOQ NAEEMİmran Han duruşması
İmran Han duruşması - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2023
© AFP 2023 / FAROOQ NAEEM
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ABD yanlısı koalisyon tarafından 'meclis darbesiyle' başbakanlıktan düşürülen İmran Han, hakkında açılan davaların görülmesi için mahkemeye getirildi.
Eski Başbakan Han bugün, yargılandığı davalardan birinde kefalet talebinin görüşülmesi için yeniden Yüksek Mahkeme'nin huzuruna çıkacak.

Han'ın mahkeme binasına yoğun güvenlik önlemleri altında getirildiği görüldü.
Han'ın partisi, eski başbakanın destekçilerinin mahkeme binası önünde toplanarak kendisiyle dayanışma içinde olduklarını göstereceğini duyurdu.

Han'ın duruşmanın ardından bir konuşma yapması bekleniyor.

Rusya'nın Ukrayna özel harekatının başladığı dönemde Moskova'yı ziyaret ederek ilişkileri geliştirmesinin akabinde 'meclis darbesiyle' devrilen eski Pakistan Başbakanı İmran Han, hakkında açılan onlarca davayla başa çıkmakta zorlanırken kendini gözaltında bulmuştu.

Ülkenin en üst mahkemesinin İmran Han'ın gözaltına alınmasının yasalara aykırı ve dolayısıyla geçersiz olduğu kararını açıklayan Başyargıç Umar Ata Bandial, eski başbakanın derhal serbest bırakılmasını istemişti.
Pakistan Yüksek Mahkemesi, tüm diğer yollar tüketildikten sonra başvurulan en yüksek temyiz mahkemesi olup yasa ve anayasanın nihai hakemi olarak işler ve kararları ülkedeki diğer tüm mahkemeleri bağlar. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2023
DÜNYA
Pakistan Yüksek Mahkemesi: Yasadışı şekilde gözaltına alınan İmran Han derhal serbest bırakılmalı
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