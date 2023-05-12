https://sputniknews.com.tr/20230512/eski-pakistan-basbakani-han-mahkeme-salonuna-getirildi-1070989106.html

Eski Pakistan Başbakanı Han mahkeme salonuna getirildi

Eski Pakistan Başbakanı Han mahkeme salonuna getirildi

ABD yanlısı koalisyon tarafından 'meclis darbesiyle' başbakanlıktan düşürülen İmran Han, hakkında açılan davaların görülmesi için mahkemeye getirildi. 12.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-12T11:29+0300

2023-05-12T11:29+0300

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pakistan

imran han

gözaltı

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Eski Başbakan Han bugün, yargılandığı davalardan birinde kefalet talebinin görüşülmesi için yeniden Yüksek Mahkeme'nin huzuruna çıkacak.Han'ın mahkeme binasına yoğun güvenlik önlemleri altında getirildiği görüldü.Han'ın partisi, eski başbakanın destekçilerinin mahkeme binası önünde toplanarak kendisiyle dayanışma içinde olduklarını göstereceğini duyurdu.Han'ın duruşmanın ardından bir konuşma yapması bekleniyor.Rusya'nın Ukrayna özel harekatının başladığı dönemde Moskova'yı ziyaret ederek ilişkileri geliştirmesinin akabinde 'meclis darbesiyle' devrilen eski Pakistan Başbakanı İmran Han, hakkında açılan onlarca davayla başa çıkmakta zorlanırken kendini gözaltında bulmuştu.Ülkenin en üst mahkemesinin İmran Han'ın gözaltına alınmasının yasalara aykırı ve dolayısıyla geçersiz olduğu kararını açıklayan Başyargıç Umar Ata Bandial, eski başbakanın derhal serbest bırakılmasını istemişti.

https://sputniknews.com.tr/20230511/pakistan-yuksek-mahkemesi-yasadisi-sekilde-gozaltina-alinan-imran-han-derhal-serbest-birakilmali-1070959834.html

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