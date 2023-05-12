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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20230512/cinli-uzman-abdnin-gercek-bir-temerrude-dusme-olasiligi-dusuk-1071016575.html
Çinli uzman: ABD’nin gerçek bir temerrüde düşme olasılığı düşük
Çinli uzman: ABD’nin gerçek bir temerrüde düşme olasılığı düşük
Çinli uzman Bien Yongzu, ABD'nin temerrüde düşmesinin küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkisinin, ABD dolarının ana uluslararası para birimi olmasından... 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T22:17+0300
2023-05-12T22:17+0300
ekonomi
abd
temerrüt
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Çinli Modernization of Management dergisinin Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı ve Yale Üniversitesi'nde misafir akademisyen olan Bien Yongzu, ABD'deki bir temerrüdün küresel ekonomiyi nasıl etkileyebileceği ve fiili temerrüt olasılığının ne kadar yüksek olduğunu Sputnik'e değerlendirdi.Uzman, ABD'deki temerrütün dünya ekonomisi üzerinde, özellikle finansal piyasalarda ciddi bir etkisi olabileceğini belirterek, “Bunun nedeni, Amerikan borç yükümlülüklerinin sahiplerinin ABD'den ve dünyanın dört bir yanından yatırımcıların olması, hatta bazı ülkelerin hükümetlerinin bile Amerikan devlet borcuna yatırım portföyüne sahip olması gerçeğidir” dedi.Yongzu, ABD'nin temerrüde düşmesinin küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkisinin ABD dolarının ana uluslararası para birimi olmasından kaynaklandığına vurgu yaparak, "Birçok ülkenin artık dolarsızlaşma sürecini hızlandırmak için aktif olarak hazırlık önlemleri yürüttüğünü görüyoruz. Örneğin, Rusya, Güneydoğu Asya ve Güney Amerika ülkeleri işlemlerde kendi para birimlerini veya diğer para birimlerini kullanmaya başladı. ABD'deki temerrüdün ilk önce finans piyasasını vuracağı göz önüne alındığında, ABD borç portföyünün buna uygun olarak azaltılması ve ABD temerrüdünün olumsuz etkilerini hafifletmeye çalışmak için döviz rezervleri de dahil olmak üzere diğer para birimlerini çeşitlendirme gibi bazı ihtiyati önlemlerin alınabileceğini düşünüyorum” diye konuştu.Uzman, “Mevcut küresel ekonomik gerilemede, ABD ve Avrupa da dahil olmak üzere birçok ülke yüksek enflasyonla boğuşurken, bazı gelişmekte olan ülkeler ekonomik zorluklarla karşı karşıya ve küresel ekonomide büyük bir belirsizlik söz konusu” ifadelerini kullandı.ABD’nin gerçek bir temerrüde düşme olasılığının düşük olduğunu, çünkü temerrüdün en çok kendisini etkileyeceğini kaydeden uzman, “Bu sadece ABD'deki iki siyasi gücün oyunu kendi politik çıkarları doğrultusunda oynadıkları anlamına geliyor, ancak nihayetinde bu konuda bir anlaşmaya varılması muhtemeldir” değerlendirmesinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230512/abd-kongresi-butce-ofisi-temerrut-riskine-karsi-uyardi-1071011790.html
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abd, temerrüt
abd, temerrüt

Çinli uzman: ABD’nin gerçek bir temerrüde düşme olasılığı düşük

22:17 12.05.2023
© Sputnik / Alexey AgarishevWashington, DC'deki Capitol Hill'deki ABD Kongre binası.
Washington, DC'deki Capitol Hill'deki ABD Kongre binası. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2023
© Sputnik / Alexey Agarishev
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Çinli uzman Bien Yongzu, ABD'nin temerrüde düşmesinin küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkisinin, ABD dolarının ana uluslararası para birimi olmasından kaynaklandığını söyledi.
Çinli Modernization of Management dergisinin Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı ve Yale Üniversitesi'nde misafir akademisyen olan Bien Yongzu, ABD'deki bir temerrüdün küresel ekonomiyi nasıl etkileyebileceği ve fiili temerrüt olasılığının ne kadar yüksek olduğunu Sputnik'e değerlendirdi.
Uzman, ABD'deki temerrütün dünya ekonomisi üzerinde, özellikle finansal piyasalarda ciddi bir etkisi olabileceğini belirterek, “Bunun nedeni, Amerikan borç yükümlülüklerinin sahiplerinin ABD'den ve dünyanın dört bir yanından yatırımcıların olması, hatta bazı ülkelerin hükümetlerinin bile Amerikan devlet borcuna yatırım portföyüne sahip olması gerçeğidir” dedi.
Yongzu, ABD'nin temerrüde düşmesinin küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkisinin ABD dolarının ana uluslararası para birimi olmasından kaynaklandığına vurgu yaparak, "Birçok ülkenin artık dolarsızlaşma sürecini hızlandırmak için aktif olarak hazırlık önlemleri yürüttüğünü görüyoruz. Örneğin, Rusya, Güneydoğu Asya ve Güney Amerika ülkeleri işlemlerde kendi para birimlerini veya diğer para birimlerini kullanmaya başladı. ABD'deki temerrüdün ilk önce finans piyasasını vuracağı göz önüne alındığında, ABD borç portföyünün buna uygun olarak azaltılması ve ABD temerrüdünün olumsuz etkilerini hafifletmeye çalışmak için döviz rezervleri de dahil olmak üzere diğer para birimlerini çeşitlendirme gibi bazı ihtiyati önlemlerin alınabileceğini düşünüyorum” diye konuştu.
Uzman, “Mevcut küresel ekonomik gerilemede, ABD ve Avrupa da dahil olmak üzere birçok ülke yüksek enflasyonla boğuşurken, bazı gelişmekte olan ülkeler ekonomik zorluklarla karşı karşıya ve küresel ekonomide büyük bir belirsizlik söz konusu” ifadelerini kullandı.
ABD’nin gerçek bir temerrüde düşme olasılığının düşük olduğunu, çünkü temerrüdün en çok kendisini etkileyeceğini kaydeden uzman, “Bu sadece ABD'deki iki siyasi gücün oyunu kendi politik çıkarları doğrultusunda oynadıkları anlamına geliyor, ancak nihayetinde bu konuda bir anlaşmaya varılması muhtemeldir” değerlendirmesinde bulundu.
ABD Kongresi, aşırı sağcı grupların gösterisi nedeniyle tekrar demir çitle çevrildi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2023
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ABD Kongresi Bütçe Ofisi temerrüt riskine karşı uyardı
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