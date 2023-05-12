https://sputniknews.com.tr/20230512/adayliktan-cekilen-inceden-mektup-baska-sahte-kasetler-oldugu-icin-degil-ama-secmen-etkilendi-1070998414.html

Adaylıktan çekilen İnce'den mektup: Başka sahte kasetler olduğu için değil ama seçmen etkilendi

Adaylıktan çekilen İnce'den mektup: Başka sahte kasetler olduğu için değil ama seçmen etkilendi

Adaylıktan çekildiğini açıklayan Muharrem İnce, Twitter hesabından kararının nedenini açıklayarak, "Adaylıktan çekilmem bu rezil kampanyada ortaya saçılan... 12.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-12T14:56+0300

2023-05-12T14:56+0300

2023-05-12T15:05+0300

2023 türkiye seçimleri

muharrem ince

kaset kumpası

mektup

memleket partisi

cumhurbaşkanı adayı

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Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medyadan bir ‘mektup’ yayımladı.“Bu mektubum; sokaklarda sabahlayan, elinde taşıdığı hoparlörle sesimizi duyuran, caddelerde şarkılarımızı söyleyen, sosyal medyada mücadele eden, bana inanan, güvenen yürekli evlatlarımadır” diyen İnce, ‘mektubunda’ şu ifadelere yer verdi:‘Bunları izleyen, dinleyen, gören bazılarınızın kafası karışabilir’“Sevgili gençler, güzel evlatlarım;Sizin gözünüzden akan bir damla gözyaşına bile hiçbir makamı, mevkiyi değişmem. Dünyada en son isteyeceğim şey sizi üzmektir.Ortaya hangi karanlık odaklar tarafından yayıldığı belli olmayan, tamamen gerçek dışı, uydurma görüntü ve sahte belgelerle haysiyet cellatları 45 gündür üzerime saldırdı. Yalan üzerine yalan, iftira üzerine iftira attılar. Bunların hiçbirisi doğru değil, bunu en iyi ben biliyorum. Buna rağmen bunlardan etkilenmemek, psikolojik olarak yıpranmamak normal bir insan için mümkün değildir. Meramımızı en yakınlarımıza anlatamadık. En yakın dostlardan gelen şüpheli bakışlar kadar yaralayıcı bir şey olamaz.Bunları izleyen, dinleyen, gören bazılarınızın kafası karışabilir.‘Montaj oldukları zaten ispatlandı’Yüce Türk Milleti bilsin ve emin olsun ki; Muharrem İnce hiçbir zaman kul hakkı yemez. Saraydan para aldı çekilemez iftirasını atanlar bilsin ki; beni satın alacak parayı basacak matbaa henüz icat olmadı. Açıkladıklarımın dışında bir malvarlığım yoktur. Neyim varsa kuruşuna kadar her zaman hesap vermeye hazırım. Görüntülerin hepsi montajdır. Bunların montaj olduğu zaten ispatlandı.Bilmenizi isterim ki; adaylıktan çekilmem bu rezil kampanyada ortaya saçılan iftiralar değildir. Bazı şeref yoksunlarının öne sürdüğü gibi başka sahte kasetler olduğu içinde değildir. Ben bunlara boyun eğmem. Ama bunlar seçmeni etkilemiştir. Bu iftiraları atanlar maalesef amaçlarına ulaşmışlar ve seçmeni manipüle etmiş ve oylarımızı aşağı çekmişlerdir.‘Demokrat olma iddiasındaki siyasiler gizliden gizliye zevk almışlardır’FETÖ ve PKK ile irtibatlı kaynaklardan bize bu yapılanlar karşısında demokrat olma iddiasındaki bazı siyasiler ve bazı gazeteciler ellerini ovuşturmuş, gizliden gizliye zevk almışlardır. Seçimde ikinci tura kalamayacağım belli olmuştur. Ancak bu rezil kampanyanın, bu memleketin son kalesi Memleket Partisi’ni baraj altında bırakmaya doğru gittiği için bu kararı aldım.Harp sanatında ricat etmek (yani tekrar güç toplamak üzere geri çekilmek) de vardır. Bu, savaştan çekildiğimiz ve mağlubiyeti kabul ettiğimiz anlamına gelmez.Bu karanlık odaklarla bizim mücadelemiz ölene kadar devam edecektir. Bağımsız bir Türkiye için her yolu deneyeceğiz.Türkiye bir gün ayaklar altında kalırsa, bilin ki biz ölmüşüzdür. Çünkü biz, YA İSTİKLAL YA ÖLÜM diyenlerdeniz.Şimdi mücadelemizi; memleketin son kalesi, Memleket Partisi'nin Meclis’e girmesi için veriyoruz.Umudunuzu, inancınızı diri tutun.Eninde sonunda memleketini sevenler kazanacak.Hepinizin gözlerinden öpüyorum.”

https://sputniknews.com.tr/20230512/bakan-varank-bir-kaset-kumpasiyla-muharrem-inceyi-adayliktan-vazgecirdiler-1070980815.html

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muharrem ince, kaset kumpası, mektup, memleket partisi, cumhurbaşkanı adayı