https://sputniknews.com.tr/20230512/bakan-varank-bir-kaset-kumpasiyla-muharrem-inceyi-adayliktan-vazgecirdiler-1070980815.html

Bakan Varank: Bir kaset kumpasıyla Muharrem İnce'yi adaylıktan vazgeçirdiler

Bakan Varank: Bir kaset kumpasıyla Muharrem İnce'yi adaylıktan vazgeçirdiler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bir kaset kumpasıyla Muharrem İnce'yi adaylıktan vazgeçirdiler. Bu kaset kumpasları kimin işi? FETÖ'nün işi. Daha... 12.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-12T00:49+0300

2023-05-12T00:49+0300

2023-05-12T00:50+0300

2023 türkiye seçimleri

mustafa varank

kemal kılıçdaroğlu

ak parti

muharrem ince

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Anadolu rengi Togg ile Osmangazi ilçesindeki Demirtaş Meydanı'na gelen Varank vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.Varank, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gün içerisinde Bursa'da miting yaptığını hatırlatarak, "Bugün yedili koalisyonun bir mitingi vardı. Çok cılız bir miting. Keşke buraya gelselerdi de Demirtaş'ı görselerdi. Maşallahınız var ama biz bu coşku niye var? Siz bizi bağrınıza niye basıyorsunuz? Gayet iyi biliyoruz. Bizi bağrınıza basmanız bizimle ilgili değil. Siz aslında adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkıyorsunuz. Onun için bu meydanı dolduruyorsunuz" dedi.Pazar günü yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye gemisinin kaptan köşküne bir daha oturacağını belirten Varank, "O dümeni ona teslim edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız o kaptan köşkünde otururken onun yol arkadaşlarını, onun ekibini de desteklemeniz lazım. Onu Ankara'da yalnız bırakmamanız lazım. Onun ekip arkadaşlarını da Meclis'te Cumhur İttifakı'nı en yüksek oyla desteklemeye var mısınız?" diye konuştu.'Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'yle birlikteliği bundan daha aşikar olamazdı'Varank, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekildiğini hatırlatarak konuşmasını şöyle sürdürdü:'Kemal Kılıçdaroğlu onlar neyi istiyorsa bugüne kadar onu yaptı'Millet İttifakı'nın terör örgütleriyle kirli pazarlık yaptığını savunan Varank şöyle devam etti:'14 Mayıs'tan sonra farklı bir Türkiye'yi göreceğiz'Milletle birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni getirdiklerini Erdoğan'ı onun başına geçirdiklerini ifade eden Varank, 14 Mayıs'tan sonra da bu ülkeye hizmet etmek ve milleti hak ettiği yatırımlarla buluşturmak için gayreti sürdüreceklerini vurguladı.Muhalefetin Türkiye'nin otomobili, şehir hastaneleri ve doğal gaz keşfi gibi birçok projeye karşı çıktığını dile getiren Varank şöyle konuştu:Varank, bu seçimin kritik bir seçim olduğuna dikkati çekerek "Bu seçim FETÖ'ye karşı Cumhurbaşkanımızı destekleme seçimi. FETÖ'nün kumpaslarına karşı sayın Cumhurbaşkanımıza tekrar güçlü bir destek verme seçimi. Onun için boş durmayacağız. Hem iki gün çalışacağız hem de sandıkları Allah'ın izniyle patlatacağız" dedi.Bakan Varank'a AK Parti Bursa milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ile Refik Özen, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile partililer eşlik etti.

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mustafa varank, kemal kılıçdaroğlu, ak parti, muharrem ince